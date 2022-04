Amel Bent à nouveau maman : son bébé reçoit un très beau cadeau de l'équipe de The Voice !

Depuis l'arrivée de son fils, Amel Bent s'est mise en retrait quelque temps et profite de sa nouvelle vie de famille à cinq. Sofia, 6 ans et Hana, 4 ans et demi, sont désormais grandes soeurs. Les parents Amel Bent et Patrick Antonelli les accompagnent donc au mieux pour qu'elles s'adaptent le mieux possible à la naissance de leur petit frère.

Amel Bent s'est montrée plus que touchée par les marques de sympathie qu'elle a reçues pendant sa grossesse : "Heureuse et émue de vous annoncer la naissance de mon petit prince. En forme et en bonne santé grâce à Dieu. Merci pour tous vos messages d'amour et de bienveillance tout au long de cette grossesse que j'ai partagé avec vous. Maintenant, un peu de repos et beaucoup de câlins avant de vous retrouver." L'artiste a toutefois été obligée d'intervenir pour faire le point sur un détail essentiel : "Merci pour vos très nombreux messages de félicitations. [...] PS : mon fils ne s'appelle pas Prince." Ce qui n'empêche pas bébé d'être celui de son coeur.