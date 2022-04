Amel Bent maman pour la 3e fois : ce qu'elle regrette déjà de sa grossesse...

Cette troisième grossesse, Amel Bent l'a adorée et cette aisance à être enceinte s'est traduite par de nombreuses apparitions lookées et réussies, notamment sur le plateau de The Voice - où elle endosse le rôle de coach - ou même durant la dernière Fashion Week de Paris.

Les mois ont filé à toute vitesse et Amel Bent est arrivée au terme de sa grossesse en ce printemps. Le 7 avril dernier, la chanteuse de 36 ans annonçait être devenue maman pour la troisième fois, accueillant enfin un petit garçon dans son foyer déjà composé de deux filles, Sofia (6 ans) et Hana (4 ans et demi). L'heureuse maman publiait une toute première photo de son baby boy et le message suivant : "Heureuse et émue de vous annoncer la naissance de mon petit prince. En forme et en bonne santé grâce à Dieu. Merci pour tous vos messages d'amour et de bienveillance tout au long de cette grossesse que j'ai partagé avec vous. Maintenant, un peu de repos et beaucoup de câlins avant de vous retrouver. Love."