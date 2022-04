Amel Bent maman : première photo avec ses trois enfants !

La vie d'Amel Bent a basculé il y a quelques jours. Son "petit prince" a pointé le bout de son nez. Un petit garçon venu parfaire son quotidien déjà bien rempli avec Hana et Sofia, les filles nées de sa relation avec l'homme d'affaires Patrick Antonelli. Les grandes soeurs de 6 et 4 ans sont déjà fans de leur petit frère, en témoigne le cliché que vient de poster Amel Bent ce vendredi 15 avril en story Instagram. On découvre la chanteuse, le teint évidemment fatigué mais au naturel, dans le lit avec ses trois enfants. Malgré le manque de sommeil dû à l'arrivée de bébé, Amel Bent nage en plein bonheur, mot qu'elle a d'ailleurs inscrit sur son post (voir diaporama).

Pendant que maman prend la photo, elle peut compter sur Hana et Sofia pour s'occuper de leur frère. Le bébé est endormi, tendrement lové dans les bras d'une de ses grandes soeurs. Une scène émouvante et pleine d'amour qu'Amel Bent, comme tout parent, n'a pu s'empêcher d'immortaliser.

C'est au cours d'une interview pour Sept à Huit que l'artiste de 36 ans avait révélé être enceinte de son troisième enfant. Si elle a tant attendu pour révéler la bonne nouvelle à tout le monde, c'est parce que cette troisième grossesse a été jonchée d'imprévus et de drame puisqu'Amel Bent a été victime d'une fausse couche : "La désillusion survient quand j'arrive chez le médecin, qu'on fait l'échographie et qu'il me dit que je suis en train de perdre le bébé que j'attendais" confiait-elle en octobre dernier.

Cette perte, Amel Bent n'en a parlé à personne, pas même à la The Voice Family si présente pour elle pour la naissance de son fils. Les enregistrements étaient donc particuliers : "Tu es en train de changer la vie des gens qui passent devant toi alors que tu es en train d'en perdre une." Discrète, la coach l'a été sur cette épreuve mais elle était loin d'être seule pour l'affronter : "Chez moi, j'avais mon mari [Patrick Antonelli, ndlr] qui me rattrapait à chaque fin d'enregistrement, et on a vécu ça ensemble. [...] Heureusement que j'étais au contact de ce que j'aime le plus au monde : la musique, les voix. Ça m'a nourrie, ça m'a occupé l'esprit, j'avais le coeur qui était ailleurs." Son fils, le plus beau des cadeaux.