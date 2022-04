Amel Bent maman : photo sans filtre de la chanteuse depuis l'hôpital

Même lorsque l'on chante sur les plus grandes scènes de France, que l'on porte des robes de couturiers et des talons hauts, la réalité d'un accouchement c'est bien ça : un jogging, des baskets, les traits tirés et un ventre rond ! Amel Bent qui a donné naissance à son troisième enfant (un petit garçon), a dévoilé une photo d'elle sans filtre mardi le 12 avril 2022 en story Instagram.

La chanteuse de 36 ans se dévoile depuis l'hôpital et affiche un mignon sourire. En tenue décontractée mais stylée tout de même, la maman de Sofia, 6 ans et Hana, 4 ans et demi, écrit "une semaine déjà..." en légende. Cela fait en effet une semaine que son bébé est né et elle dévoile ce souvenir de la maternité pris avant l'accouchement.

La maman va bientôt devoir retourner travailler ! En effet, coach de The Voice, elle va devoir affronter les émissions en direct dans quelques semaines, loin de son bébé. Une étape importante pour elle, qui expliquait à ses abonnés qu'elle les retrouverait après "un peu de repos et beaucoup de câlins" à son nouveau-né. Au vu des commentaires, ses fans ont d'ailleurs été si heureux de cette naissance que la chanteuse de Ma Philosophie a dû les remercier chaleureusement.

"Merci pour vos très nombreux messages de félicitations, c'est trop gentil et ça me réchauffe le coeur et l'âme" leur a-t-elle envoyé. Choyée par ses fans, Amel Bent s'est même laissée aller à quelques instants de nostalgie dernièrement : en story sur Instagram, elle a posté une photo d'elle très enceinte, expliquant que son "gros bidou" lui manquait !