Amel Bent maman de trois enfants : les seules photos où elle a montré le visage de ses filles

Pour rappel, l'interprète du titre Où je vais - qui a fait une fausse couche dans le passé - a récemment accouché de son troisième enfant, un petit garçon, le 7 avril 2022. Épanouie et comblée, elle avait partagé d'adorables photographies des minuscules mains de son nourrisson.

"M O N P R I N C E. Heureuse et émue de vous annoncer la naissance de mon petit prince. En forme et en bonne santé grâce à Dieu. Merci pour tous vos messages d'amour et de bienveillance tout au long de cette grossesse que j'ai partagé avec vous. Maintenant, un peu de repos et beaucoup de câlins avant de vous retrouver. Love" a-t-elle écrit en légende.