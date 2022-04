Amel Bent enceinte : décolleté et ventre très rond... l'accouchement, c'est pour bientôt !

Le bébé, c'est pour bientôt. Très bientôt. Amel Bent et son compagnon Patrick Antonelli offriront une petite soeur ou un petit frère à leurs deux filles, Sofia et Hana, qui ont 6 et 4 ans. La chanteuse porte ce troisième enfant depuis plus de huit mois et bébé, à bord, a hâte de rencontrer sa famille. Mais maman n'est visiblement pas encore passée par la case hôpital... et elle est loin de chômer en attendant. Le mardi 6 avril 2022, elle a partagé quelques photographies, non pas de naissance, mais d'un shooting extrêmement glamour mettant en valeur son ventre sublime.

C'est en haut de l'hôtel Brach de Paris, un établissement cinq étoiles situé dans le luxueux 16e arrondissement de notre capitale, qu'Amel Bent a pris la pose dans une robe à tomber, au décolleté audacieux. Devant l'emblématique Tour Eiffel, l'interprète du titre Ma philosophie a joué avec l'objectif comme une grande professionnelle, avec une aisance folle. Tout comme elle avait défilé, avec la même classe, pour Lecourt Mansion lors de la dernière Fashion Week ! Bientôt, l'artiste de 36 ans se plongera dans les couches et les berceuses. Son agenda est bien rempli jusqu'à ce qu'elle retourne à la maternité.