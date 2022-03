Amel Bent enceinte et prise de contractions : l'accouchement est proche !

À 36 ans, Amel Bent a le bonheur d'agrandir encore une fois sa famille. Après les naissances de deux petites filles, Sofia et Hana (6 et 4 ans), elle accueillera bientôt avec son mari Patrick Antonelli leur petit frère ou petite soeur. En attendant, la chanteuse ne s'arrête pas de travailler ! Bien au contraire, ces derniers mois ont été très chargés avec la sortie d'un nouvel album en octobre 2021, Vivante, et surtout avec les tournages de The Voice.

Car oui, lorsque les enregistrements du programme de TF1 ont débuté en décembre, la grossesse d'Amel Bent était déjà avancée. Pourtant, comme le prouvent les épisodes déjà diffusés, elle n'a en rien perdu la forme. "Je ne suis pas amoindrie, je suis pleine d'énergie, je continue à danser, à bouger...", assurait-elle d'ailleurs lors d'une interview pour TV Grandes chaînes.

Nos confrères ont justement pu s'en rendre compte par eux-mêmes en assistant au tournage des battles le 19 janvier dernier. À ce moment-là, Amel Bent en était alors à son septième mois de grossesse. D'après leurs informations, la coach a toutefois vécu une petite frayeur en ressentant quelques contractions. La jolie brune n'a pas paniqué et a préféré s'en amuser. "C'est à cause de la gaine. Je vous le dis, la robe ne va pas tenir trois jours à ce rythme. On est mal, je n'en ai pas d'autre", a-t-elle lancé comme le rapporte TV Grandes Chaînes.

Si elle risque de manquer de gaines, Amel Bent ne manquera assurément pas de tenues pour The Voice ! La chanteuse a été ultra lookée pour cette nouvelle saison pour mettre en valeur ses jolies formes. Une veste et combinaison Courrèges, un jogging couleur lilas ou encore une robe transparente Mugler... la camarade de Vianney, Marc Lavoine et Florent Pagny est à chaque fois sublimée comme on peut le découvrir sur ses réseaux sociaux. Inspirante pour les stylistes, elle a même récemment eu l'opportunité de défiler lors de la Fashion Week parisienne, consacrée aux collections prêt-à-porter pour les saisons automne-hiver 2022.