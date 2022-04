Amel Bent le ventre à l'air, Vitaa en cuissardes, les copines enceintes et stylées !

Amel Bent et Vitaa sont de futures mamans impatientes ! La coach de The Voice, enceinte de son troisième enfant, et sa grande complice, elle aussi enceinte de son troisième, partagent des photos et vidéos sur leurs réseaux sociaux au fil de leurs grossesses. Elles viennent de poser ensemble pour une jolie photo souvenir.

C'est sur le compte Instagram de Vitaa que l'on a pu découvrir le cliché pris par Azzedine Brahimi, depuis une suite de l'Hôtel Brach, un établissement cinq étoiles à l'intérieur imaginé par l'incontournable Philippe Starck et situé dans le chic 16e arrondissement de la capitale. En légende, il écrit : "Working Mums." Et il faut dire qu'il a bien raison puisque les deux populaires chanteuses - qui ont collaboré l'an dernier sur le disque Sorore - prouvent que l'on peut mener de front carrière et rôle de maman.

Sur la photo, Amel Bent (36 ans) apparait le ventre à l'air et en brassière, dévoilant son baby bump bien avancé, signe que la grossesse est sur la fin. Elle a d'ailleurs récemment eu des contractions. Quant à Vitaa (39 ans), son ventre de femme enceinte est en revanche moulé dans un body blanc. L'interprète du tube A fleur à toi a de son côté récemment montré à ses abonnés que c'était la java dans son ventre, bébé faisant des siennes ! Dans les deux cas, tout porte à croire que ce printemps sera celui du retour des couches, des biberons et des nuits blanches pour les futures mamans.