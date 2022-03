Vitaa, enceinte : nostalgique de son corps d'avant grossesse, Amel Bent s'est fait une raison

La question de Vitaa a reçu des centaines de réponses. "Perso je mets 2 ans", a réagi Carla Bruni, maman de deux enfants (Aurélien, 20 ans, né de sa relation avec Raphaël Enthoven, et Giulia, 10 ans, fruit de son mariage avec Nicolas Sarkozy). "Quand j'arrête d'allaiter, je commence à fondre", précise Ariane Brodier, aussi maman de deux enfants, un garçon et une fille de 4 et bientôt 2 ans, nés de sa relation avec Fulgence Ouedraogo.

Pendant sa troisième grossesse, Vitaa n'a pas chômé ! Elle a notamment accompagné Gims sur plusieurs dates de sa tournée, la Décennie Tour, et réalisé une dernière prestation scénique avant l'accouchement sur le plateau de l'émission The Voice Belgique.

Vitaa avait annoncé qu'elle était enceinte en décembre 2021. "J'attends un petit bébé et voilà je l'ai pas encore dit... Je suis très très heureuse de vous l'annoncer. J'attendais ça depuis tellement longtemps ! (...) Il y a eu des moments difficiles à cause de ça, ce sont les premiers mois où j'ai été un peu fatiguée. Mais je me suis moi-même surprise d'être en pleine forme et de tenir la cadence donc voilà on a tenu bon et c'était une expérience merveilleuse", expliquait-elle, émue, dans une vidéo mise en ligne sur Instagram.

Vitaa et son époux, Hicham Bendaoud, sont déjà parents de deux garçons, Adam et Liham (6 et 10 ans).