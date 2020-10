Ariane Brodier : Sa nuit terrifiante sans ses enfants

Instauration d'un couvre-feu à 21h, fermeture des bars, interdiction des rassemblements de plus de six personnes (sur la voie publique, dans les parcs et les jardins ainsi que dans les lieux privés)... Les nouvelles mesures contre la Covid-19 forceront l'annulation de nombreux événements. Ariane Brodier a assisté à une dernière soirée avant leur mise en place, soirée placée sous le signe de la terreur !

C'est au Musée de l'Illusion, au 98, Rue de Saint-Denis dans le 1er arrondissement de Paris, qu'a eu lieu ladite soirée. Jeudi 15 octobre 2020, le musée a inauguré ses "Nocturnes de la terreur", une immersion dans l'univers de l'horreur ouverte du 16 octobre au 1er novembre, lendemain d'Halloween. Ariane Brodier comptait parmi les chanceux visiteurs de l'installation éphémère.

Le temps d'une soirée, l'ancienne vedette de l'émission Opération Séduction a laissé ses deux adorables bambins (nés de sa relation avec le rugbyman Fulgence Ouedraogo) ! Au Musée de l'Illusion, elle a croisé le danseur Anthony Collette (de l'émission Danse avec les stars), les chanteurs Alban Bartoli et Gwendal Marimoutou (également acteur et animateur télé sur la chaîne Gulli), le comédien Willy Rovelli ou encore le kickboxeur Cyril Benzaquen.