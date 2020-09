Anthony Colette contre le masque dans Danse avec les stars ? "Ça m'embêterait"

Que va devenir Danse avec les stars ? Depuis le début de l'épidémie en France, c'est cette émission qui risque le plus de ne pas pouvoir revenir sur les écrans. Fini les collés-serrés sexy, les portés laborieux ou encore les embrassades spontanées, la compétition n'aura pas lieu à l'automne. Pourtant, Anthony Colette veut croire en la production et en la possibilité d'une diffusion l'année prochaine.

En effet, comme il l'a confié pour Télé Loisirs, les équipes ne chôment pas pour son bon déroulé. "Je pense que l'émission va revenir entre février et mars 2021 sur TF1 et que le casting des stars est déjà bien avancé voire même quasi bouclé...", a-t-il révélé, soulignant qu'il ne savait rien sur le nom des personnalités. Et pour cause, le recrutement a été bien différent que pour les saisons précédentes. "Depuis deux ans, je m'occupe de tous les castings de l'émission entre février et août, mais cette année, c'est plus compliqué. Avant le début du confinement, j'avais pu auditionner quelques personnalités, mais les castings ont été stoppés en raison de la crise sanitaire et la production n'a pas fait appel à moi pour la suite des castings. Il y a donc dû avoir une autre manière de choisir les stars pour la prochaine édition."

Si Anthony Colette a bon espoir de prochainement se déhancher sur le parquet de la Une, il craint toutefois les mesures sanitaires qui pourraient être imposées. "Très honnêtement, je ne me vois pas danser avec un masque, car, c'est dénaturer complètement tout le principe de la danse. Ça m'embêterait vraiment qu'on nous l'impose, mais je le ferai, car je suis correct."

En attendant, le présentateur du programme, Camille Combal, n'a de son côté "rien noté à cette période" dans son calendrier comme il l'a fait savoir à Puremédias récemment. Quant au jury, la crise sanitaire a fait fuir l'un des membres, à savoir Jean-Marc Généreux. "Le report de la 11e saison a énormément pesé dans mon choix. Émotionnellement, c'est difficile de quitter tout ça. Mais c'est un nouveau départ." C'est sur France 2 qu'il entamera la suite de sa carrière, aux commandes d'une nouvelle émission intitulée Spectaculaire. Vous l'aurez compris, Danse avec les stars s'annonce bien différente de ce qu'on avait l'habitude de voir...