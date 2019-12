Malika Ménard : Fan de kickboxing stylée avec son frère Raphaël

Sur Instagram, Malika Ménard a permis à ses plus de 350 000 followers de suivre sa soirée par de petites vidéos partagées dans sa story du jour. La jolie brune les a également régalés d'un Boomerang décrivant son look, composée d'une veste en fausse fourrure et un pull à col roulé The Kooples, d'un pantalon en faux cuir House of CB et de bottines Zara.

Comme Malika Ménard, Jean-François Copé a assisté à ce sommet de kickboxing. L'ancien porte-parole du gouvernement et actuel maire de Meaux (Seine-et-Marne) était accompagné de son épouse, Nadia, et a félicité un représentant de sa ville, le combattant Karim Ghajji.