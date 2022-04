Slimane, papa gaga : adorable première baignade avec sa fille à Marrakech

Actuellement en vacances à Marrakech, Slimane - qui va bientôt intégrer la version belge de The Voice - profite de tendres moments avec sa précieuse fille née en janvier 2022. Éprouvant un amour inconditionnel pour elle, le chanteur de 32 ans a réalisé l'uns des rêves qui lui tenaient le plus à coeur en devenant papa. C'est simple, pour Slimane, sa fille est la plus belle créature du monde.

Le 16 avril 2022, le chanteur découvert en 2016 dans l'émission The Voice a d'ailleurs partagé une nouvelle photographie de sa fille sur Instagram. À la piscine, l'interprète du titre Versus apparait avec son bébé dans les bras. Habillée avec un adorable maillot de bain rose, la petite fille a également un turban pour la protéger du soleil. Papa poule, l'acolyte de Vitaa a tenu à dissimuler le visage de sa fille derrière un émoticône avec des coeurs. "L'amour" écrit-il simplement en légende.