Slimane lève le pied pour sa fille : "C'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie"

Papa très impliqué depuis la naissance de son enfant en janvier dernier, le chanteur Slimane s'est confié dans les colonnes de Ciné Télé Revue alors qu'il va intégrer la version belge de The Voice.

Le chanteur de Paname avait déclenché la stupeur en annonçant qu'il était papa d'une petite fille en ce début d'année. Ce dernier avait même partagé ses inquiétudes au sujet des difficultés respiratoires de sa petite, avant que tout rentre dans l'ordre au bout de quelques semaines. "Ça fait un mois que je m'inquiète pour elle, qu'elle a du mal à respirer parfois, qu'elle a du mal à se nourrir aussi. Ça fait un mois que je prie tous les jours pour qu'elle aille mieux et pour que je puisse vite la présenter à tous les gens qui l'aiment déjà, ma famille, mes amis", déclarait-il sur Instagram.

Interrogé sur sa fille par nos confrères, Slimane n'a pas caché que son rôle de papa empiétait sur son travail de chanteur. Lui qui partage désormais son temps entre son enfant et sa partenaire à la scène Vitaa (qui a d'ailleurs gâté la petite). "Ça a tout changé ! C'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. C'est énormément de bouleversements, mais je suis le plus heureux des hommes. Je suis complètement gaga de ma fille. Je travaille un peu moins en ce moment, mais ce n'est pas grave, je profite un maximum de mon enfant", a confié le natif de Seine-et-marne.

Alors qu'il partage beaucoup de moments de complicité père-fille avec ses followers (même s'il ne montre jamais son visage), le chanteur doit maintenant concilier sa vie de fêtard et celle de papa, comme en mars dernier où il avait retrouvé des amis au restaurant après une longue journée en compagnie de sa petite. "Avant, je manquais d'heures de sommeil car je sortais trop souvent en soirée. Aujourd'hui, j'en manque pour donner des biberons. Il faut croire que je me suis préparé pendant toutes ces années à avoir un enfant et à ne pas dormir la nuit", a expliqué, non sans humour, l'artiste.