Slimane papa : fin de journée difficile avec son bébé, vidéo de son nouveau quotidien

Le chanteur Slimane a donné de ses nouvelles sur Instagram ce mardi 29 mars. L'ancien vainqueur de The Voice s'est affiché alors que sa fille, encore un petit bébé, faisait des crises. Ce dernier a même poussé la chansonnette pour faire passer le message.



C'est en effet, une nouvelle vie à laquelle doit s'habituer Slimane, depuis que sa petite fille est née, celle des pleurs et des hurlements notamment. Aussi, il a exprimé sa fatigue et sa frustration en chanson sur Instagram (voir diaporama). "On est sur une fin de journée mouvementée, sur des crises ouais ouais ouais, mais là elle s'est endormie ouais ouais ouais" a ainsi chantonnée le partenaire de Vitaa sur la tournée évènement VersuS Tour, qui reprendra dans quelques mois.

Si son nouveau rôle lui procure des moments de bonheur intense, il semblerait même bien que les moments les plus difficiles de la vie de papa, n'effraient pas vraiment le chanteur, qui a totalement embrassé sa nouvelle vie de père. On notera d'ailleurs que ces petites péripéties n'ont pas ruiné le moral de l'intéressé puisqu'il a poursuivi la soirée au restaurant avec des amis. Et oui, il y a un temps pour tout ! Le lendemain, Slimane a publié de nouvelles vidéos dans sa story. On le voit jouer avec sa fille et commenter avec humour "les lendemains de soirées ont bien changé, après on s'étonne que je rentre le premier."

En effet, l'interprète de Ça ira apparait complètement épanoui et gaga de son petit bébé. Au moment de l'accueillir, avec deux mois d'avance, il avait déjà exprimé sa grande émotion, savouré ce véritable cadeau de la vie. "Le monde est une catastrophe mais chaque seconde que je passe avec toi me rappelle combien la vie est belle ma fille... Tu seras fière tu seras libre tu seras tout ce que tu voudras être ma fille car je serais là. Je t'aime", avait-il déclaré au début du mois de mars. Les fans pourront retrouver le chanteur dans sa tournée aux côtés de Vitaa sur le VersuS Tour tout au long de l'année 2022. Le duo fera notamment escale pour leur concert parisien, le 17 décembre, à La Défense Arena.