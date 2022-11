"Elle se scarifiait le visage" : Vitaa et une proche fidèle de Diam's font des révélations difficiles pour 'Salam'

Pour la première fois, Diam's a décidé de se raconter. C'est ainsi que démarre Salam, le documentaire de Mélanie Georgiades, plus connue sous le nom de Diam's. L'ancienne rappeuse qui a marqué toute une génération y révèle des facettes sombres méconnues et les explique. Celle qui en 2010, malgré le succès, a décidé de stopper sa carrière pour se consacrer à l'Islam, y parle notamment de ses tentatives de suicide. Dévoilé à Cannes, Salam, "Paix" en français, qui a été réalisé en collaboration avec le média Brut, sort ce vendredi 18 novembre sur Amazon Prime Video. L'occasion pour tous les fans et les moins fans de comprendre Mélanie et surtout sa décision radicale de mettre un terme à l'aventure Diam's.

Elle était alors au sommet de la gloire, un sommet pour certains mais une descente aux enfers pour elle. C'est ce que l'ancienne artiste raconte dans ce documentaire sobre et intimiste. Dès son plus jeune âge, Mélanie Georgiades confie avoir penser au suicide. La jeune adolescente avoue alors avoir trouvé dans l'écriture "une forme d'exutoire, de défouloir", selon ses confidences face caméra. Elle y livre toutes ses souffrances, et voit alors rapidement le rap comme une "raison de vivre". L'amour du public donne un "sens à (sa) vie". Mais c'est malheureusement encore dans la souffrance que Diam's va puiser son inspiration. L'écriture est donc très douloureuse pour elle.

Vitaa, "laissée sans voix et bouleversée"

Si Mélanie Georgiades s'exprime dans Salam, elle n'est pas la seule. Ses amis se succèdent en faisant leur propre récit de cette période. Vitaa, l'une de ses plus proches, révèle des moments très lourds de la vie de l'artiste et désormais mère de trois enfants, comme elle – Maryam (10 ans), née d'une précédente relation, et Abraham (7 ans) et Luqman (5 ans), fruits de son amour avec son époux Faouzi Tarkhani. "Je l'ai vue chercher le bonheur dans cette vie d'artiste, raconte Vitaa. Et j'ai toujours eu le sentiment qu'elle le caressait en surface et qu'elle survolait des moments de bonheur sans jamais l'atteindre. Très vite, j'ai vu une facette de Mélanie qui m'a complètement laissée sans voix et bouleversée." La chanteuse de 39 ans se livre alors sur cette facette si sombre. de Diam's : "J'ai fait toute une tournée avec elle et je la vois passer de moments d'euphorie à des moments de grande tristesse, sans comprendre pourquoi elle vit ça. Je me souviens, elle sort de scène, un concert incroyable, et je la retrouve toute seule, dans un vestiaire, en larmes." Vitaa avoue s'être sentie totalement impuissante. Mais Mélanie Georgiades est alors incapable de mettre des mots sur son mal être.

Des confidences choc

Nicole Schluss, son ancienne manageuse, se souvient alors du jour où elle découvre ce côté sombre de Diam's. Les deux femmes déjeunent ensemble avec d'autres gens, se souvient-elle pour Salam. L'interprète de La Boulette va lever sa manche et "fait exprès de montrer" ses bras couverts de "trucs horribles". Elle lui expliquera alors se "scarifier", lors de crises. Cela s'empire. "Elle se scarifiait le visage, admet Nicole. Pour que ce soit visible de tous." Un appel à l'aide pour dévoiler que malgré le succès, le bonheur n'est pas au rendez-vous pour elle. "Elle était extrêmement mal et malheureuse", fait savoir son ancienne manageuse. Des paroles choc.