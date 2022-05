Diam's maman : elle révèle enfin le prénom de son petit dernier... à la symbolique très touchante !

Cette 75 édition du Festival international du film de Cannes est remplie de surprises. Difficile de dire laquelle a le plus fait évènement... mais la projection du documentaire produit par BrutX sur la vie de Diam's est sans doute en tête de liste. L'ancienne rappeuse ne s'est pas rendue jusque sur la Côte-d'Azur pour l'occasion mais son parcours a été présenté sur grand écran dans Salam, le jeudi 26 mai 2022. Il faudra ensuite attendre les 1er et 2 juillet pour voir les images au cinéma, puis la rentrée prochaine pour en profiter en streaming.

Difficile de savoir si les enfants de l'artiste auront le droit de regarder le documentaire. Mélanie Georgiadès, de son vrai nom, est effectivement mariée depuis 2015 à Faouzi Tarkhani et est devenue maman de trois enfants, dont elle parle très peu... à l'exception d'une toute récente interview accordée au journal quotidien Le Parisien. On apprend ainsi que Maryam a 10 ans, Abraham en a 7 et le petit dernier a 5 ans. Il a été prénommé Luqman, en référence à la sourate qu'elle faisait écouter à son grand-père quand celui-ci était hospitalisé : "C'est la paix ça ma fille, c'est la paix, me disait mon papi lorsque je lui faisais écouter ceci sur son lit..." révélait-elle en 2014.

Ce qui m'importe, ce n'est pas qu'elle aime ce que j'ai fait, mais qu'elle comprenne ce que j'ai été

Maman poule, "gaga", Mélanie Georgiadès ne cache pas à ses enfants son passé d'artiste. Et comment le pourrait-elle, alors qu'on la reconnait sans cesse ? "Quand on était encore en France, elle voyait des gens qui m'arrêtaient dans la rue, qui pleuraient en me voyant, raconte Diam's. Elle se demandait pourquoi. Quand elle a été plus grande, je lui ai expliqué : Maman était chanteuse, elle faisait du rap, elle était très connue." Elle ne lui a pas, pour autant, fait écouter ses disques - à moins que Maryam les ai écoutés toute seule en cachette ! "Ce qui m'importe, ce n'est pas qu'elle aime ce que j'ai fait, mais qu'elle comprenne ce que j'ai été, ajoute-t-elle. C'est le rapport à la célébrité qui l'interpelle surtout. On m'arrête tout le temps dans la rue. Et j'ai la chance que ça ne soit que de l'amour, surtout avec le temps qui passe. Quant à mes fils, ils sont plutôt geeks, youtubeurs et jeux vidéo. La musique ne les intéresse pas..."

