"On était combien à faire semblant ?" : Diam's se dévoile dans la bande-annonce de son film

Diam's , la rappeuse phare des années 2000 est de retour ! De DJ à La boulette, en passant par Belle demoiselle, Par amour et Big Up, on a tous en mémoire un des titres de Diam's. Malgré sa courte carrière, la rappeuse (de son vrai nom Mélanie Georgiades) a su s'imposer et marquer des générations. Plus de dix ans après avoir mis un terme à sa carrière d'artiste, Diam's reste l'une des femmes rappeuses à avoir mis le hip-hop français au sommet de son art.

Diam's fait son grand retour non pas pour une tournée ni un album mais pour un film-documentaire intitulé Salam à l'occasion de la 75e édition du Festival de Cannes (hors compétition). Produit par Brut, ce film-documentaire co-réalisé par Diam's avec les réalisatrices Anne Cissé et Houda Benyamina montre le parcours de la rappeuse mais aussi de Mélanie, la personne avec ses dépressions et sa conversion à l'Islam. "Salam m'a offert les moyens de raconter, avec ma vision, mon émotion et ces mots que j'appelle : Ma vérité. Il y a certes l'histoire de Diam's derrière la femme que je suis aujourd'hui, mais c'est aussi un récit humain, et une quête qui peuvent faire écho à l'histoire de tant de gens qui se demandent comment trouver la paix intérieure alors qu'ils se sont perdus dans le labyrinthe de la vie.", a expliqué Diam's dans son compte Instagram.

Diam's se montre dans la bande-annonce de son film

C'est d'ailleurs sur Instagram que Diam's a dévoilé en exclusivité la nouvelle bande-annonce de Salam. On aperçoit des extraits de ses concerts à travers les cris de fans et aussi une Diam's toute voilée. Son apparition ne dure que quelques secondes mais on peut entrevoir son visage fermé face à un miroir. Dans sa story Instagram, Diams en a profité pour saluer la fidélité de ses fans toujours aussi présents malgré sa longue absence, loin des projecteurs : "J'en profite pour vous remercier pour cette avalanche d'amour, de messages, de soutien que je reçois depuis quelques jours... C'est tellement fou de vous retrouver et de vous lire. Les mots me manquent, vous ne pouvez pas imaginer.