Diam's de retour et prête à monter les marches du Festival de Cannes ? La réponse dévoilée...

La 75e édition du Festival de Cannes approche à grands pas. Celle-ci aura lieu du 17 au 28 mai prochain et promet déjà de faire sensation. Notamment car elle sera marquée par le retour sur scène publique de Diam's ! En effet, dix ans après s'être retirée du milieu de la musique, la rappeuse de 41 ans sort son documentaire Salam ("Paix" en arabe, ndlr) qu'elle a co-réalisé avec Houda Benyamina et Anne Cissé. Un film qui sera projeté sur grand écran lors de l'événement.

La société de production BrutX a expliqué à travers un communiqué de presse officiel que Mélanie Georgiades de son vrai nom s'y racontait pour la première fois "à coeur ouvert" et "face caméra". "Elle se confie sur la gloire, la psychiatrie, la quête de sens et sa conversion à l'islam. Elle nous entraîne sur les traces de Diam's et révèle dans ce récit intime et pudique les secrets de son histoire", apprend-t-on.

Une très bonne nouvelle pour les fans de Diam's qui rêvent de la revoir depuis longtemps. Ces derniers ont pu en apprendre plus sur le projet grâce à Bernard Montiel dans TPMP-Week end vendredi 6 mai 2022. "Ce qui est raconté dans ce documentaire, ce sont ses dérives, tous les séjours en hôpital psychiatrique également, ses tentatives de suicide, sa conversion à l'Islam en 2008", a précisé le chroniqueur. Bernard Montiel en a en revanche déçu plus d'un en révélant un gros scoop. "Ce que je peux vous révéler, c'est qu'elle n'ira pas au Festival de Cannes, présenter le film", a-t-il annoncé.

Une décision qu'il estime être "logique" suivant le parcours de Diam's. "C'est cohérent dans ce qu'elle veut parce que maintenant, elle se consacre à sa famille et à sa foi. Elle est heureuse comme ça et donc elle a pas besoin de monter les marches de Cannes, qui est quand même un gros spectacle, strass et paillettes... Donc elle n'ira pas", a-t-il expliqué. D'autres personnalités de renom devraient en revanche bien être de la partie comme Marion Cotillard, Romain Duris ou encore Kristen Stewart et Anthony Hopkins. Par ailleurs, on connaît déjà le nom du comédien qui recevra une palme d'honneur. Il s'agit de Forest Whitaker.