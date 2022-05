Diam's en dépression : de retour au Festival de Cannes, elle évoque sans fard sa santé mentale

Voilà des années que le public réclame son retour. Que la foule demande à s'immiscer dans le mystère de son nouveau quotidien, loin des caméras et des studios d'enregistrement. Il faudra attendre le Festival de Cannes, qui aura lieu cette année du 17 au 28 mai, pour en savoir davantage sur la vérité qui se cache derrière l'absence médiatique, redoutable, de la chanteuse Diam's. Après que des rumeurs aient évoqué sa présence sur la Côte-d'Azur, notamment dans l'émission Boomerang, sur France Inter, l'artiste a confirmé les dires d'Augustin Trapenard, le 30 avril 2022.

Ma dépression, mes souffrances, ma quête, ma renaissance : un film ? Un divertissement ?

Oui, Diam's participera bien à la 75e édition du Festival de Cannes. Tout du moins le documentaire sur lequel elle a travaillé, avec Houda Benyamina et Anne Cissé pour BrutX intitulé Salam. "Pendant des années, on a frappé à ma porte me demandant l'autorisation de mettre ma vie en scène, de la jouer, de l'interpréter, raconte-t-elle sur les réseaux sociaux. Des demandes nombreuses de documentaires, de biopics, de séries n'ont cessé d'affluer. J'avais comme le sentiment que l'on me demandait de donner les clefs de ma vie pour que d'autres puissent en faire un film. Un spectacle. Ma dépression, mes souffrances, ma quête, ma renaissance : un film ? Un divertissement ?"