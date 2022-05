Diam's de retour : de quoi vit-elle aujourd'hui ?

C'est un retour qui fait du bruit. Il faut dire que Diam's a un parcours des plus atypiques. Alors qu'elle rencontrait un véritable succès, l'interprète de La Boulette – qui a vu son album Brut de femme être disque d'or et a raflé une Victoire de la musique – a décidé de tout quitter. Alors forcément, quand celle qui a tourné le dos aux studios d'enregistrement et aux caméras dans les années 2010 revient avec un projet intriguant, l'attention est à son comble. Pour son grand retour, Melanie Georgiades, de son vrai nom, a choisi la 75e édition du Festival de Cannes, pour y présenter son documentaire Salam, produit avec Houda Benyamina et Anne Cissé pour BrutX. Mais au fait de quoi vit Diam's aujourd'hui ?

L'artiste, qui a été victime de dépression, que l'on a pu voir pour la dernière fois publiquement il y a deux ans en plein Ramadan avec son époux, Faouzi Tarkhani, aurait décidé de s'installer en Arabie Saoudite en 2017. Elle y a lancé plusieurs business, toujours lié à des motivations associatives. Il y a d'abord une papeterie, intitulée Mel by Mel. Si l'amie de Vitaa a toujours écrit depuis son plus jeune âge, elle propose cette collection de produits au travers d'une campagne associative "Big Up Project", qui vient en aide aux orphelins d'Afrique. Il y a notamment un semainier, qui avait été imprimé en série limitée contenant des textes inédits. On y trouve également d'autres produits comme de la bagagerie ou des accessoires de déco.

Une agence de voyages et des complications

Melanie Georgiades a aussi lancé sa propre agence de voyages, Hégire Voyages, au mois de février 2020. Cette agence propose d'"offrir à (ses) frères et soeurs la possibilité de venir faire l'Omra dans les meilleures conditions, en toute confiance et en toute sérénité". Un projet qui a rapidement attiré à l'ex-rappeuse de nombreuses critiques, insultes et menaces de la part de l'Extrême droite. Celle qui est convertie à l'Islam et voilée a ensuite dû faire face à une contrainte de poids : la pandémie Covid-19. Après les restrictions strictes imposées par l'Arabie Saoudite aux pèlerins, l'agence a dû connaître quelques moments difficiles. Mais le 2 mars 2021, ces mesures ont été largement assouplies. Hégire Voyages propose notamment des séjours de luxe, sur mesure, pour faire le pèlerinage. Le business a donc dû depuis reprendre.