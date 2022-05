Diam's : Sa dernière apparition surprise avec son mari, en plein Ramadan

C'est une annonce des plus inattendues qui a fait grand bruit ce week-end du 1er mai : Diam's s'apprête à faire son grand retour. L'artiste qui a fait les beaux jours du rap français dans les années 2000 qui a décidé de tout quitter pour vivre loin des caméras et studios d'enregistrement participera à la 75e édition du Festival de Cannes. Melanie Georgiades, de son vrai nom, collabore en effet sur un documentaire avec Houda Benyamina et Anne Cissé pour BrutX intitulé Salam. Elle a décidé de se raconter dans ce film qui sera projeté à Cannes, lors d'une séance spéciale. L'interprète de La Boulette, qui a été victime de dépression, va retrouver des lieux qui l'ont marquée ainsi que des gens qui lui ont "tant apporté". Mais au fait, à quand remonte sa dernière apparition ?

C'est en 2020 que Diam's a fait une apparition surprise sur les réseaux sociaux. L'artiste, devenue si rare, a été photographiée auprès de son mari Faouzi Tarkhani, et deux autres hommes, et ce cliché sur lequel on reconnaît bien la fidèle amie de Vitaa a été partagé par le chanteur tunisien K2rhym. L'artiste à l'origine de la publication n'a pas précisé où la photo avait été prise. Ce qui n'a donc pas permis aux fans de l'ex-rappeuse de savoir où se situait la sublime salle dans laquelle elle se tenait, à ce moment-là. On sait juste que cette apparition surprise est arrivée au moment du ramadan. Et c'est une nouvelle fois pendant ce "mois de charité" que Diam's a fait parler d'elle cette année.

"Ma dépression, mes souffrances, ma quête..."

Rappelons que Diam's s'est installée en Arabie Saoudite, avec son mari et ses enfants, il y a plusieurs années. Elle y mène une vie paisible, loin des projecteurs. Si elle n'a pas l'habitude de s'exprimer sur les réseaux sociaux, l'ex-rappeuse avait néanmoins pris la parole au début du Ramadan, cette année 2020, pour souhaiter un très bon mois à ses frères et soeurs "de France et d'ailleurs". Concernant Salam, le film sera dévoilé au Festival de Cannes, qui se tiendra du 17 au 28 mai, cette année. "Pendant des années, on a frappé à ma porte me demandant l'autorisation de mettre ma vie en scène, de la jouer, de l'interpréter, a-t-elle fait savoir sur les réseaux sociaux. Des demandes nombreuses de documentaires, de biopics, de séries n'ont cessé d'affluer. J'avais comme le sentiment que l'on me demandait de donner les clefs de ma vie pour que d'autres puissent en faire un film. Un spectacle. Ma dépression, mes souffrances, ma quête, ma renaissance : un film ? Un divertissement ?" C'est désormais décidé, c'est elle qui racontera son histoire.