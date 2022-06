Diam's s'exprime sur une décision importante, qui va attrister ses fans

C'est un retour qui a été scruté. Diam's dévoilait lors du Festival de Cannes, Salam son documentaire produit par BrutX sur sa vie et se livrait dans la foulée à Augustin Trapenard, dans une interview sans filtre. Et ce dimanche 26 juin 2022, c'est dans Sept à Huit (TF1) que Mélanie Georgiadès est revenue sur son passé compliqué, sa tentative de suicide mais aussi la spiritualité qui l'a sauvée. Convertie à l'islam, Diam's vit aujourd'hui loin des projecteurs et vient de prendre une décision qui va attrister ses fans.

Sur Instagram, l'ancienne rappeuse a confié ne pas être sûre de rester sur les réseaux sociaux, après la sortie de Salam. "J'espère que vous me comprendrez", fait-elle savoir. dans une story publiée hier soir. Une décision qui est néanmoins parfaitement en accord avec son mode de vie. Diam's tient néanmoins à laisser la possibilité à ses fans de pouvoir communiquer avec elle. La maman de trois enfants, Maryam, 10 ans, Abraham en a 7 et le petit dernier Luqman, 5 ans, poursuit ainsi : "Cependant, j'ai ouvert une boîte à lettres sur mon site. J'espère pouvoir vous lire et avoir vos retours sur Salam." Diam's met un lien vers son site où apparaît alors la mention "Écrivez à Mélanie". Car si l'interprète de La Boulette a eu besoin de se retirer, elle n'a jamais voulu tourner le dos à ses fans. "Je ne vous remercierai jamais assez, écrit-elle à la fin de ce message. Je n'a jamais cessé de penser à vous."

Elle ne perd pas le contact avec ses fans

C'est à l'occasion de la 75e édition du Festival international du film de Cannes, que Diam's a présenté son documentaire. Mais il faudra ensuite attendre les 1er et 2 juillet pour voir les images au cinéma. À compter de cette date, Diam's devrait donc disparaître des réseaux sociaux pour retourner à sa vie, qui la comble. Elle a tenu également à remercier les généreux donateurs au nom de son association le Big Up Project. Aujourd'hui, c'est grâce à sa foi qu'elle semble apaisée et heureuse, ainsi qu'à la famille qu'elle a construite avec Faouzi Tarkhani, qu'elle a épousé en 2015.