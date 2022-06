Diam's poussée à se convertir à l'islam par son mari ? Elle répond sans détour dans Sept à Huit

Si elle s'était largement confiée à Augustin Trapenard, pour Brut, à l'occasion de la promotion de son documentaire Salam, produit par BrutX, Diam's, Mélanie Georgiadès de son vrai nom, était ce dimanche 26 juin sur TF1 dans Sept à Huit. De nouvelles révélations de l'artiste désormais loin de la lumière des médias qu'elle a fuis, notamment sur son passé trouble, sa tentative de suicide à l'âge de 14 ans, sa conversion à l'islam qui l'a sauvée. Quant à un quelconque endoctrinement de son époux, elle a mis les choses au clair.

À l'époque, Diam's part à l'Île Maurice avec le Coran dans ses valises, après s'être éveillée en priant avec une de ses amies. Elle qui a toujours baigné dans la spiritualité avec notamment des grands-parents catholiques érudits, elle est alors bouleversée par cette lecture et ce séjour. "Être un croyant tout d'un coup c'est prendre la valeur de cette vie", a-t-elle confié à Audrey Crespo-Mara, pour cette première interview télévisée depuis longtemps. Elle se convertit alors seule sur une plage et prévient sa mère pour lui dire qu'elle va mieux. Celle qui est aujourd'hui maman de trois enfants sait alors qu'elle va écrire son dernier album, pour pouvoir poursuivre sa quête de faire du bien auprès des gens qui en ont besoin.

Je suis une femme célibataire

Diam's évoque le voile, et son cheminement, un "choix personnel". Elle rappelle qu'on lui a imposé d'en parler, à cause de photos volées à la sortie d'une mosquée où elle apparaît voilée, publiées dans Paris Match. Elle est accusée et pointée du doigt. Certains parlent alors d'endoctrinement, par son mari. "C'est des mensonges, moi quand je me convertis à l'Île Maurice, je suis une femme célibataire, qui se convertit seule sur une plage", explique-t-elle face caméra.

Celle qui a divorcé en 2012 (du père de sa fille Maryam) et qui partage sa vie avec son époux Faouzi Tarkhani, auquel elle s'est mariée en 2015, explique la vision du voile totalement différente en France et dans les autres nombreux pays du monde dans lesquels elle a pu voyager, où cette question n'est pas aussi centrale. "Je ne suis pas qu'un voile, je suis une femme, je ne suis pas qu'une femme voilée", estime Diam's. Elle se félicite en revanche qu'au sein de sa famille, il n'y a jamais eu le moindre soucis sur ces questions.

Quant à cette image féministe qu'on a voulu lui prêter lors de sa carrière de jeune rappeuse, elle assure ne jamais y avoir pensé et avoir été rangée dans cette case une nouvelle fois malgré elle.