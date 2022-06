Diam's maman de trois enfants : elle évoque sa famille de "rêve" et son quotidien bien rempli

Depuis son tube DJ sorti en 2003, qui lui a offert par la suite une carrière exceptionnelle, Diam's vit désormais une toute autre vie, entre "les devoirs et l'école". Une vie toujours très rythmée pour l'ancienne rappeuse, mais dans un tout autre registre.

"J'ai une vie de maman maintenant, ça tourne autour de mes enfants : ils se lèvent le matin, ils vont à l'école, ils rentrent, les devoirs etc. Je suis comme toutes les mamans et toutes les mamans vont diront que ça remplit une journée", a t-elle révélé dans une interview accordée à Sept à huit, à l'occasion de la sortie de Salam, un film documentaire qu'elle a écrit et co-réalisé et qui revient sur sa carrière ainsi que sur sa vie privée. Elle a notamment profiter de cet entretien pour revenir sur sur son passé difficile, sa tentative de suicide à l'âge de 14 ans ainsi que sa conversion à l'islam.

Comme un rêve

"Cette famille c'est un peu comme un rêve même si je sais qu'on peut se construire sans (...) Je ne dis pas que c'est un tout mais encore une fois ça fait partie de cet équilibre" a t-elle poursuivi. Mariée à à Faouzi Tarkhani depuis 2015, Diam's est mère de trois enfants : Maryam (10 ans) Abraham (7 ans) et Luqman (5 ans), qu'elle a décidé d'appeler ainsi en référence à la sourate qu'elle faisait écouter à son grand-père quand il était hospitalisé.

Le 26 mai dernier, dans un entretien accordé au Parisien, elle assumait le fait d'être une mère "gaga", en rajoutant que sa vie "tourne autour d'eux". C'est notamment pour cette raison, ainsi que la foi, que Diam's a décidé, il y a quelques années, de tirer sa révérence dans la musique afin de se consacrer pleinement et uniquement à sa vie privée. Ainsi, elle vit désormais du côté des Émirats arabes unis avec sa petite famille, loin des salles de concerts et de sa notoriété d'autrefois. Son ancien succès, seule sa fille aînée en a conscience.

"Quand on était encore en France, elle voyait des gens qui m'arrêtaient dans la rue, qui pleuraient en me voyant" avait-elle expliqué pour le Parisien dans un premier temps. "Quand elle a été plus grande, je lui ai expliqué : Maman était chanteuse, elle faisait du rap, elle était très connue (...) Ce qui m'importe, ce n'est pas qu'elle aime ce que j'ai fait, mais qu'elle comprenne ce que j'ai été (...) Et j'ai la chance que ça ne soit que de l'amour, surtout avec le temps qui passe", avait-elle ajouté. Désormais retirée de la vie médiatique depuis l'année 2012, la jeune maman profite de ses moments privilégiés en compagnie de ses enfants.