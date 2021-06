Camille Lellouche et son charmant frère : l'éclate dans le Sud avec Kev Adams

Elle brille sur scène, lui règne en coulisses. Le 10 juin 2021, Camille Lellouche a fêté ses 35 ans et, en cette occasion si spéciale, l'humoriste a eu droit à un joli clin d'oeil de la part de son frère Maxime. Sur son compte Instagram, le jeune homme a partagé, en l'honneur de cet évènement, une photo de famille en noir et blanc sur laquelle ils prennent tous deux la pose. Il a également donné de la voix, en compagnie de certaines "Dédé" et "Juju", pour chanter mollement Joyeux Anniversaire à la star de la journée.

Si Camille Lellouche est la reine des planches, ainsi que des studios d'enregistrement et de la cérémonie des Victoires de la musique, Maxime Lellouche maîtrise davantage les arts culinaires. Il est le fondateur de Konvives, un service de livraison de repas qui propose une cuisine conviviale et gourmande, à emporter sur Paris et la petite couronne, ou en buffet à domicile. Fait non négligeable, il est doté d'un certain charme. Comme quoi, envoûter l'audience coule dans leurs veines !