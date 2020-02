Artus fier de son nouveau corps, qu'il célèbre en posant nu

Artus a un tout nouveau body, et il en profite. L'humoriste français a dévoilé jeudi 20 février 2020 une photo bien singulière sur les réseaux sociaux. À première vue, on croirait juste à un selfie ordinaire pris dans une salle de bain, comme on en voit tous les jours en scrollant son feed Instagram. Seulement, un miroir habilement placé permet de voir les fesses charnues du comique. Sacré reflet.

"Après le sport, une bonne douche et au lit", légende-t-il, non sans ironie. Déjà plus de 38 000 fans ont succombé à cette vue imprenable et certains n'ont pas même pu s'empêcher de la commenter. "Je veux faire la même", jalouse Shy'm. "Merveille", complimente l'animateur Arthur. "JPP", résume Michael Youn, décidément amusé par la vue d'un postérieur. Les internautes ont également rivalisé d'humour en section commentaires, on peut ainsi lire : "Tu es raie yonnant", "C'est un selfesse ?" ou encore "C'est la pleine lune ce soir".