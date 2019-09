Artus : 15 kilos en moins et ça se voit... à tous les niveaux !

Artus fond comme la neige au soleil. Mardi 3 septembre 2019, l'humoriste de talent a dévoilé une photo de sa perte de poids. Jambes affinées, mâchoire plus marquée, barbe rasée à blanc... le comique de 32 ans pose dans un costume trois-pièces qui marque bien sa nouvelle silhouette. "Et bim, 15 kilos en moins", indique-t-il en légende du cliché. De quoi étonner ses nombreux fans. En effet, Artus assumait ses courbes généreuses et revendiquait son droit de manger ce qu'il veut.

C'est donc un homme changé qui a, au passage, livré ses secrets de beauté. "Bonjour à tous, on m'a demandé quelques astuces de régime. Je ne pensais pas que ça arriverait un jour. Honnêtement, y a pas de suspense, tu arrêtes de bouffer et tu vas au sport tout le temps. Je vous avoue que c'est très relou et il faut trouver la motiv", explique Artus, avant de détailler les spécificités de son régime.

"Moi, là, je fais un régime qui est de 800 calories par jour. Donc c'est pas beaucoup et je vais au sport 4 à 5 fois par semaine. Voilà, donc bonne chance, faut juste se mettre une petite bile, je vous embrasse, même si le chemin est encore long", poursuit-il, en dirigeant la caméra vers son ventre. "Mais déjà c'est mieux, je commence à voir ma b*te", blague Artus, avec toujours autant d'autodérision.