Artus dévoile l'improbable origine de son prénom !

2020 sera son année ou ne sera point. L'humoriste, et désormais acteur, Artus sera partout l'année prochaine.

Dans Gala, il a accepté de livrer quelques anecdotes savoureuses sur sa vie personnelle. Comme l'origine de son prénom, Victor-Artus. Un prénom depuis longtemps dans sa famille comme il le raconte. "J'avais un vieil oncle féru d'histoire qui est remonté dans l'arbre généalogique de la famille et qui a retrouvé un de nos ancêtres qui s'appelait le baron d'Oignon Artus de Solaro." Oui, ni plus ni moins que celui à qui l'on doit l'expression "en rang d'oignons" puisque l'aïeul en question était placeur à la table de Louis XIV : il décidait de la place des convives.

Une généalogie amusante et d'autant plus importante que la famille est incontournable dans la vie d'Artus : "On travaille ensemble, sauf ma soeur qui est gynéco. Ma femme, mes parents et mon meilleur pote bossent avec moi dans la production de mes spectacles." "Sa base", comme il les appelle, à qui il a même rendu hommage avec un tatouage sur son bras.

Une manière aussi peut-être de remercier ses parents qui, avant que le succès ne toque à la porte d'Artus, ont bien supporté ses frasques scolaires. "J'étais dans un système scolaire qui ne me correspondait pas. J'étais comme un labrador, j'avais besoin de m'amuser." Le "paradoxe" réside dans le fossé entre le comportement et les notes de l'humoriste :"J'étais un bon élève et ils ne trouvaient pas de vrais motifs pour me renvoyer hormis mes blagues et mes bêtises." Un bac pro de cuisine en poche, il tente sa chance à Paris. Il "fait le tour des théâtres", "frappe à toutes les portes" en se disant que "si ça ne marchait pas", il pourrait toujours être cuisinier.

Pari tenu pour Artus qui ne s'est toutefois pas trop éloigné des fourneaux. Il présente C'est du gâteau, l'adaptation française de l'émission de pâtisserie américaine Nailed it, sortie sur Netlfix le vendredi 25 octobre.