Tony Yoka en famille : "Moments privilégiés" avec ses fils, il dévoile une superbe photo

Pour l'instant, l'heure est à la détente et à l'entraînement pour Tony Yoka. L'époux de la brillante Estelle Mossely attend patiemment la suite de sa carrière. Problème : aucun adversaire digne de ce nom ne semble être disponible pour les semaines à venir. "Pour l'instant, nous n'avons pas trop de visibilité sur le prochain combat de Tony. D'ici une dizaine de jours, on devrait en savoir plus. Je travaille actuellement sur plusieurs possibilités (...) Je regarde qui est actuellement libre parmi les meilleurs mondiaux. Par exemple, le Croate Filip Hrgovic et l'Américain Michael Hunter ne le sont pas, car ils doivent s'affronter en demi-finales IBF", a confié l'entraîneur du champion olympique, Jérôme Abiteboul à l'Équipe samedi 24 avril.

Pour rappel, Tony Yoka et Estelle Mossely - mariés depuis trois ans - avaient connu une passe difficile dans leur couple avant l'arrivée de leur deuxième enfant, Magomed (1 an au mois de mai). Aujourd'hui, ils forment un couple très soudé autant professionnellement que dans leur vie de famille, toujours aussi disponibles pour leur bébé et leur aîné, Ali (3 ans).