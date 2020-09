Estelle Mossely - Retour sur sa rupture avec Tony Yoka : "J'étais à bout"

La vie amoureuse des célébrités fascine leurs nombreux fans. Ceux d'Estelle Mossely etTony Yoka sont ravis de les voir à nouveau réconciliés, après l'annonce choquante de leur séparation en octobre 2019. La maman boxeuse revient sur cette rupture : "J'étais à bout. J'avais envie de tout balancer. Tony compris."

C'est au Parisien que la sportive s'est confiée sur cette période difficile. L'athlète de 28 ans révèle que l'après-Jeux olympiques 2016, où Tony Yoka et elle avaient remporté des médailles d'or, a été compliqué. Le retour sur le ring d'Estelle Mossely, tombée enceinte de leur premier enfant (Ali, aujourd'hui âgé de 3 ans), faisait l'objet de nombreux questionnements. Yoka, lui, passait pro et commençait "La Conquête".

"On s'est un peu perdus, on n'était pas forcément d'accord sur tout. On est un couple classique avec des hauts et des bas. Mais, quand ça pète, ça s'entend !, avoue Estelle Mossely. Quand j'ai annoncé notre séparation sur les réseaux sociaux, j'étais à bout. J'avais envie de tout balancer. Tony compris (rires). J'avais envie de penser à moi, je suis rentrée dans ma bulle. Les choses ont évolué petit à petit, on a progressé et ça a permis de se retrouver."

Estelle Mossely avait annoncé sa deuxième grossesse et sa rupture avec Tony Yoka en octobre 2019. Fort heureusement, le couple s'est officiellement reformé en janvier 2020 et a accueilli son deuxième enfant (un deuxième garçon prénommé Magomed) le 7 mai suivant.