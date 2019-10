Tony Yoka et Estelle Mossely séparés : un couple en or brisé

Estelle Mossely et Tony Yoka ont connu l'euphorie d'être sacrés champions olympiques en août 2016 à Rio, au Brésil, d'incarner un jeune couple au sommet de son art, la boxe, et d'être accueillis en véritable héros à leur retour à Paris.

Lancés dans une spirale médiatique infernale, sollicités pour de nombreux événements sportifs, mais aussi pour des apparitions extrasportives, les deux champions sont devenus un duo indissociable. Jusqu'à ce que leur couple se défasse peu à peu, que la distance s'en mêle lorsque Tony Yoka est parti s'entraîner à San Francisco, que sa suspension pour dopage les bouscule et que des rumeurs d'infidélité se fassent de plus en plus pesantes. Autant d'obstacles qui ont conduit Estelle Mossely à annoncer leur rupture sur Instagram le 22 octobre 2019... en même temps que l'arrivée prochaine d'un nouvel enfant. Malgré cette grossesse, la boxeuse de 27 ans a choisi de mener cette aventure sans Tony Yoka, à qui elle était mariée depuis janvier 2018. Quelques mois plus tôt, en août 2017, le couple avait accueilli un premier enfant, Ali.

C'est certainement la chute la plus dure

Pourtant, après avoir connu le meilleur, le pire s'est doucement installé. "Érigée en tant que 'couple en or', après les jeux, notre histoire a été vraie et sincère, mais la vie ressemble beaucoup au sport et il est plus dur de rester en haut que de monter. Je me retire du jeu, car je n'ai jamais considéré la vie comme un jeu. Et finalement, dans toute ma petite vie, plus la chute a été dure, plus la victoire a été belle. C'est certainement la chute la plus dure que j'ai connue, alors je ne peux que penser qu'une fois passée, ce sera magnifique", a-t-elle écrit depuis la République démocratique du Congo, d'où elle est originaire. Ce retour aux sources de quelques jours semble avoir éclairci l'horizon assombri d'Estelle Mossely.

Le plus souvent complices, Tony et Estelle le sont devenus de moins en en moins et leur dernière apparition commune, le 12 octobre dernier à Levallois-Perret, n'en était que la parfaite illustration. Des sourires de façade... Justement parce qu'ils n'apparaissaient plus ensemble, Tony Yoka avait été questionné sur les rumeurs de séparation par Le Parisien en juin dernier. Estelle n'assisterait pas à son combat à Antibes. "On dit ça ? Pff...", s'était-il d'abord agacé avant d'ajouter : "C'est toujours ma femme." "Je ne pouvais pas aller à Cherbourg. Mais Estelle arrive demain avec mon fils pour passer les dernières semaines de préparation avec moi. Donc tout va bien, merci", s'était-il ensuite défendu.

À l'inverse, Estelle Mossely n'avait jamais été questionnée sur les rumeurs d'infidélité et de séparation... Bien qu'enceinte de son deuxième enfant, la championne n'a pas prévu de mettre sa carrière en stand-by. "Bien entendu, ma préparation et mes objectifs sportifs ne sont pas remis en cause pour autant, ils sont simplement aménagés en accord avec ma grossesse. Je prépare d'ailleurs un projet pour tous ceux qui douteraient des capacités physiques des femmes et pour toutes celles qui voudraient savoir comment rester actives en étant enceintes. Partager avec une majorité de personnes qui me soutiennent dans mon projet me fera le plus grand bien !", a-t-elle fait savoir dans son message Instagram.