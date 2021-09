Lionel Messi en famille au Parc des Princes : Pop corn et fous rires en tribunes

Installé depuis quelques jours dans une somptueuse résidence de Neuilly sur Seine, avec sa femme Antonella et leurs enfants Thiago, Mateo et Ciro (9, 6 et 3 ans), Lionel Messi n'a pas manqué d'assister au match opposant le PSG à Montpellier le 25 septembre 2021 au Parc des Princes. Déclaré forfait depuis une blessure au genou gauche, à la suite d'un choc avec Jérome Boateng lors du match contre Lyon dimanche dernier, le footballeur a dû suivre l'affrontement entre les deux équipes françaises depuis les loges VIP du Parc.

D'autres personnalités étaient présentes comme Rayane Bensetti, Cyril Hanouna, Nicolas Sarkozy, Roschdy Zem, Djamel Bouras, Kev Adams (fervent supporter), Laurie Cholewa et son époux, Nicolas Anelka, Artus ou encore Richard Gasquet. À l'issue de cette 8ème journée de Ligue 1, le PSG a remporté la victoire sur un score de 2 à 0. Le PSG maintient ainsi sa place en haut du classement.

Forcé au repos depuis le 19 septembre dernier, l'Argentin a passé une IRM mardi dernier, qui a "confirmé les signes de contusion osseuse", expliquait le club dans son bulletin médical. Mais que les fans du sportif se rassurent, le sextuple Ballon d'or devrait être de retour lors du prochain match face à Manchester City.

Vendredi 24 septembre, l'entraîneur Mauricio Pochettino en disait un peu plus sur l'état de santé du sportif lors d'une conférence de presse : "Il a recommencé à courir aujourd'hui. On espère que l'évolution sera positive, on fera un nouveau point dimanche. S'il sera présent contre Manchester City ? Oui, on espère. On doit être prudent, on verra son évolution dans les prochains jours..." Il n'y a plus qu'à croiser les doigts !