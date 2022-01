Mort des frères Bogdanoff, pas vaccinés : l'ex-femme d'Igor révèle les vraies raisons de ce choix

Triste fin pour les célèbres frères. Grichka Bogdanoff est mort le 28 décembre 2021 après avoir contracté la Covid-19. Son jumeau Igor Bogdanoff a succombé à son tour au virus le 3 janvier 2022, soit six jours plus tard. Fait surprenant, les animateurs télé de 72 ans, également connus pour vulgariser la science sur petit écran et à travers leurs livres, n'étaient pas vaccinés. Mercredi 5 janvier 2021, sur le plateau de BFMTV, Amélie de Bourbon-Parme, l'ex-femme d'Igor Bogdanoff, explique ce choix.

Face à Bruce Toussaint, la maman d'Alexandre (10 ans) et Constantin (7 ans), tous les deux nés de ses amours avec la star, apporte quelques éléments de réponse quant au fait que les frères Bogdanoff avaient refusé de se vacciner. "Ils ne sont pas les seuls à être dans ce cas-là et ils n'en faisaient pas du tout un sujet politique. Ils n'essayaient d'évangéliser personne sur ce sujet. C'était vraiment une décision, ou non-décision, très personnelle qui est liée à leur phobie des médecins et des médicaments", confie Amélie de Bourbon-Parme.

Et de préciser cette peur du monde médical : "Vraiment, Igor, de tout le temps que je l'ai connu, n'a jamais pris autre chose qu'une aspirine de temps en temps quand il avait mal à ma tête. C'est quand même assez particulier. Ils avaient tous les deux 72 ans. Ils étaient en pleine forme et ils se pensaient intouchables, voilà..." Mais alors d'où vient cette phobie ? Même la jolie blonde ne peut l'expliquer : "Ça touche à l'intime. Tout le monde peut comprendre ça, nous avons tous des choses que l'on n'arrive pas à faire même si l'on aimerait."

Face à ce choix, les proches d'Igor et Grichka Bogdanoff ont tenté de les convaincre de se protéger du virus en acceptant de se faire vacciner... sans succès. De son côté, Amélie de Bourbon-Parme savait qu'il serait difficile, voire impossible, de les faire changer d'avis sur le sujet. "Ça inquiétait un peu l'entourage, on se disait qu'il fallait quand même faire des check-up de temps en temps à cet âge-là. Et puis non", conclut-elle.

Les obsèques d'Igor et Grichka Bogdanoff qui se tiendront lundi 10 janvier prochain à 15h, à l'église de la Madelaine à Paris, seront l'occasion pour leurs proches de se réunir pour un bel hommage.