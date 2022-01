Mort d'Igor et Grichka Bogdanoff : la date et le lieu des obsèques annoncés

Deux jours après le décès d'Igor Bogdanoff, et huit après celui de son frère Grichka, les détails concernant leurs obsèques ont été confirmés par leurs proches. Auprès de BFMTV, la famille des jumeaux a annoncé qu'elles se tiendront le 10 janvier prochain à 15 heures, à l'église de la Madeleine, à Paris. Invitée de Bruce Toussaint ce mercredi en fin de matinée, Amélie de Bourbon-Parme, qui a été la femme d'Igor Bogdanoff entre 2009 et 2018, est revenu sur la disparition des deux animateurs férus de sciences, à l'âge de 72 ans.

"C'est irréel et c'est extrêmement brutal, puisqu'ils sont tombés malades autour du 15 décembre, un petit peu avant. Ils sont arrivés à l'hôpital et puis on n'y croyait pas, des êtres comme ça, aussi uniques, aussi intemporels, on se dit qu'il ne peut rien leur arriver. Et puis malheureusement, les choses se sont vite dégradées, a raconté l'écrivaine et historienne. Igor a survécu à son frère quelques jours, ce qui nous paraissait impensable, puisqu'ils étaient tellement liés on n'arrivait pas à imaginer l'un sans l'autre. Et en même temps, on a voulu y croire (...). Et puis non, c'est le destin. Ils n'ont pas pu être séparés trop longtemps."

Amélie de Bourbon-Parme confirme que son ex-époux n'a pas su que son jumeau était décédé (le 28 décembre) puisqu'il était déjà dans un coma artificiel, après avoir lui aussi contracté la Covid-19. Il a su en revanche qu'Igor allait être intubé. "Ils s'appelaient, ils se donnaient des nouvelles, ils étaient à quelques chambres d'écart. C'était à la fois tragique et tellement émouvant."