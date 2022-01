"On avait fini par croire à leur immortalité" : L'ex-femme d'Igor Bogdanoff réagit à sa mort

Igor et Grichka Bogdanoff sont morts à six jours d'intervalle, victimes tous les deux de la pandémie de coronavirus et d'un refus de se faire vacciner. Alors que les filles d'Igor ont relaté quelques souvenirs émus de leur vie avec leur père, son ex-femme Amélie de Bourbon-Parme a elle aussi pris la parole auprès du Figaro.

Scientifiques passionnés par bien que décriés par leur propre communauté, les frères Bogdanoff avaient une certaine obsession de l'immortalité, de la vie éternelle. Si leur apparence physique était d'ailleurs au coeur de toutes les rumeurs - ont-ils tenté une expérience qui aurait mal tourné ? -, ils n'auront malheureusement pas eu le temps et la chance de percer à jour le secret d'une vie sans fin. Leur départ, soudain, laisse sous le choc tout le clan. "En fait, la mort, on l'administre à petites doses, à soi et aux autres, toute sa vie durant pour se préparer à cette issue-là, inévitable. Eux se refusaient à envisager cette réalité. Ils ont passé leur vie à s'en offusquer. Maintenant que la mort est là, on est tous un peu abasourdis. On avait fini par croire à leur immortalité", confie ainsi Amélie de Bourbon-Parme.

Cette dernière avait épousé Igor en 2009. Leur histoire avait pris fin à une date inconnue, la rupture ayant été rendue publique en raison de la nouvelle relation du défunt scientifique avec la jeune Julie Jardon. Avec Igor Bogdanoff, elle a eu deux enfants : Alexandre (10 ans) et Constantin (7 ans). Emue par la mort de son ex-époux et de son beau-frère, elle ajoute à leur sujet : "Ce qu'ils prenaient au sérieux, dans le fond, c'était les sentiments, les émotions. Et tout se jouait au moment de la rencontre. Un instant unique qu'ils arrivaient à saisir mieux que quiconque. Comme si cela conjurait leur angoisse de la perte et de la disparition."

Igor et Grichka Bogdanoff - qui avaient opté pour le patronyme Bogdanov pour signer leurs ouvrages - devraient être enterrés ensemble dans les jours qui viennent. Pour l'heure, aucun détail sur les obsèques n'a été communiqué.