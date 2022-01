Mort d'Igor et Grichka Bogdanoff : L'histoire derrière leur changement de nom pour Bogdanov

Lundi 3 janvier 2022, Igor Bogdanoff est mort six jours seulement après son frère Grichka, succombant lui aussi à des complications liées au coronavirus ; les deux frères âgés de 72 ans n'étaient pas vaccinés. Ils laissent derrière eux une émission culte du petit écran, Temps X, mais aussi des dizaines d'ouvrages... signés Bogdanov. Pourquoi donc avaient-ils changé de nom ?

Nés sous le patronyme Bogdanoff - fils du peintre russe Youra Mikhaïlovitch Ostasenko-Bogdanoff - les défunts jumeaux avaient publié leur premier livre intitulé Clefs pour la science-fiction (paru en 1976) sous leur vrai nom de famille. Mais, au fil des années, la signature de leurs ouvrages a progressivement changé pour devenir Bogdanov. Le journal Le Monde affirme que cela s'est fait aux alentours des années 1990. "Leur patronyme, ce sont eux qui en changeront plus tard la fin, pour un ov, comme la première syllabe d'ovni", relate de son côté le journal Le Parisien. Une volonté d'épaissir un peu plus encore le mystère qu'ils avaient construit autour d'eux, notamment en changeant d'apparence physique. Une transformation impressionnante au coeur de toutes les rumeurs : expérience qui aurait mal tourné, abus de chirurgie esthétique, des hommes venus d'ailleurs...

Igor et Grichka Bogdanoff, qui devraient être enterrés ensemble dans les jours à venir, avaient évoqué leurs origines lors d'une interview pour le site suisse Blue News, en 2015. "Notre père était également issu d'une famille princière, fondatrice de la Russie, et en particulier d'une petite province, la Bogdanovie, à l'origine de notre nom", disaient-ils alors, dans un mélange habituel chez eux de légende, de blagues et de faits réels. Avec les défunts frères, figures populaires du show business mais personnages critiqués de la communauté scientifique, il fallait toujours réussir à faire le tri dans leurs déclarations...