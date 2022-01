Morts d'Igor et Grichka Bogdanoff : "Ils vont certainement être enterrés ensemble"

C'est une nouvelle qui était redoutée depuis plusieurs jours. Moins d'une semaine après le décès de son frère jumeau Grichka Bogdanoff (ou Bogdanov), Igor Bogdanoff s'est éteint à son tour en ce troisième jour de 2022. "Dans la paix et l'amour, entouré de ses enfants et de sa famille, Igor Bogdanoff est parti vers la lumière lundi 3 janvier 2022", ont écrit ses proches dans un message transmis par son agent. Igor Bogdanoff était le père de six enfants. La famille n'a pas souhaité communiquer sur les cause de la mort d'Igor Bogdanoff, survenue lundi après-midi dans un hôpital parisien.

Son frère jumeau, Grichka, était mort le 28 décembre, après plusieurs jours d'hospitalisation et de coma. Là aussi, la famille n'avait pas souhaité communiquer sur les causes de sa mort, mais des proches avaient assuré qu'il n'était pas vacciné et qu'il était mort du Covid-19. Igor Bogdanoff était lui aussi hospitalisé depuis la mi-décembre.

Quelques minutes après la mort d'Igor Bogdanoff, maître Edouard de Lamaze, avocat de Grichka Bogdanoff, s'est exprimé en direct sur BFMTV. Ce dernier n'a pas hésité à confirmer la cause du décès, la Covid-19. "Oui oui, bien sûr", a-t-il répondu sur le sujet, sans toutefois vouloir répondre à la question de savoir s'il était vacciné ou non. "Vous savez, il y a eu tout un débat là-dessus. Y a une partie de l'intimité sur le problème des vaccins. On a trop vulgarisé la question. C'est une question entre le médecin et son patient. Je ne crois pas que ce soit vraiment nécessaire d'en faire un questionnement", a-t-il ajouté.

Les journalistes de BFMTV ont ensuite voulu savoir quelles sont les dispositions qui vont être prises pour les funérailles des frères Bogdanoff. "D'abord, c'est la famille qui va décider. Vous pensez bien qu'ils vont certainement être enterrés ensemble. La vie ne les séparait pas, la mort ne va pas les séparer", a réagi maître Edouard de Lamaze.