Mort d'Igor Bogdanov : ses ex-femmes, ses six enfants .. retour sur sa vie de famille

Le 3 janvier 2022 Igor Bogdanoff (ou Bogdanov) est mort. Comme son frère Grichka, décédé il y a six jours, Igor n'était pas vacciné contre lequel il n'était pas vacciné. "Dans la paix et l'amour, entouré de ses enfants et de sa famille, Igor Bogdanoff est parti vers la lumière lundi 3 janvier 2022", a fait savoir son agent en début de soirée.

La mort d'Igor Bogdanoff attriste de nombreuses personnes dont évidemment ses proches. Il laisse derrière lui de nombreux enfants. L'homme connu autant pour ses succès à la télévision, ses talents scientifiques (parfois critiqués) et son visage transformé, était papa de six enfants.

Il a d'abord eu son fils aîné Dimitri (né en 1976), issu de son union avec la comédienne Geneviève Grad. De ses amours avec sa femme Ludmillat d'Outremont sont nés Sasha (32 ans), Anna (30 ans) et Wenceslas (27 ans). Et enfin avec son autre femme, Amélie de Bourbon-Parme (la fille du prince Michel de Bourbon-Parme et de Laure Le Bourgeois), Igor Bogdanov a eu Alexandre (10 ans) et Constantin (7 ans). A Ici Paris, l'homme de 72 ans avait fait des confidences sur sa relation avec ses enfants, révélant avoir peu de rapports avec Dimitri, son aîné. Il déclarait : "Je le vois peu, mais je l'aime beaucoup. Il me ressemble, de même qu'à son petit frère Alexandre. Je suis très proche des trois grands et des petits."

On sait peu de choses concernant les enfants d'Igor Bogdanoff mais, en 2010, à Point de vue, il avait fait des confidences sur Wenceslas : "Mon fils est chanteur d'opéra. Soprane, il a été sur toutes les grandes scènes jusqu'à l'âge de 14 ans. Maintenant il est dans un collège en Angleterre, sa voix mue, cela le désespère, mais il va revenir au chant. Il en fera sa profession" ! Inutile de dire ô combien la douleur d'avoir perdu leur père doit être grande.

Aux dernières nouvelles, Igor Bogdanoff n'était pas en couple. Nous présentons toutes nos condoléances à ses proches.