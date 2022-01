Igor Bogdanoff est mort

Igor Bogdanoff (ou Bogdanov) est mort à l'âge de 72 ans. L'information a été communiquée par son agent. "Dans la paix et l'amour, entouré de ses enfants et de sa famille, Igor Bogdanoff est parti vers la lumière lundi 3 janvier 2022", a-t-il fait savoir en ce début de soirée. Des mots transmis par les proches d'Igor Bogdanoff.

Les frères avaient choisi de ne pas se faire vacciner

Sa mort survient quelques jours seulement après celle de son frère jumeau, Grichka, décédé à cause de la Covid-19. Lui aussi n'était pas vacciné. Luc Ferry, philosophe, ancien ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche et ami de longue date des frères Bogdanoff, leur avait pourtant conseillé de le faire : "Je leur ai dit cinquante fois de se faire vacciner contre le Covid-19. On en a encore parlé au téléphone il y a moins de trois semaines quand tout allait bien pour eux", confiait récemment ce dernier au Parisien. Et de préciser : "Grichka, comme Igor, n'était pas antivax. Il était antivax pour lui-même. Je lui disais que c'était grotesque. Qu'ils étaient fous !" S'ils ont fait ce choix, c'est parce qu'ils pensaient que leur hygiène de vie les protégeait à en croire l'ancien ministre, lequel révèle donc pourquoi les jumeaux ont fait le choix de ne pas se faire vacciner. Il a déclaré : "Etant très sportifs, sans un gramme de graisse, ils croyaient que le vaccin était plus dangereux. Ils ne tombaient jamais malades. (...) Sauf qu'à 72 ans, le système immunitaire n'est plus aussi performant qu'avant. Quelle bêtise, mais quelle bêtise ! Grichka était un personnage hors du monde, singulier, mais tout sauf un méchant."

Igor Bogdaov laisse une grande famille derrière lui, il avait en effet, contrairement à son frère, eu de nombreux enfants, six au total. De sa dernière relation avec Amélie de Bourbon-Parme, Igor Bogdanov a eu Alexandre (10 ans) et Constantin (7 ans). De ses amours avec Ludmillat d'Outremont sont nés Sasha (32 ans), Anna (30 ans) et Wenceslas (27 ans). Il a également un fils aîné, Dimitri (né en 1976), issu de son union avec la comédienne Geneviève Grad.

Succès télé et hautes études

Grichka Bogdanoff et Igor étaient des passionnés de science-fiction. Ils auraient eu leur baccalauréat à l'âge de 14 ans et disent avoir obtenu les diplômes suivants : études approfondies (DEA) en sémiologie et doctorat en physique théorique pour Igor ; diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris (Sciences-Po) et d'un doctorat en mathématiques pour Grichka.

Le succès survient en 1976 avec la sortie de leur premier livre : Clefs pour la science-fiction. Leur carrière dans l'audiovisuel débute après leur rencontre avec Yves Mourousi au JT qui leur propose d'animer une séquence consacrée aux robots et aux extraterrestres dans son émission Bon appétit. Ils tiennent ensuite une rubrique sur la science-fiction dans l'émission d'Antenne 2, Un sur cinq, animée par Patrice Laffont. En 1979, ils sont à la tête de leur propre émission, Temps X, sur TF1 et ce jusqu'en 1987.

Les succès se poursuivent mais Igor Bogdanoff et son frère décident de faire une pause afin de se lancer dans un doctorat sur la cosmologie primordiale. Grichka Bogdanoff a rédigé Fluctuations quantiques de la signature de la métrique à l'échelle de Planck. Igor Bogdanoff : État topologique de l'espace-temps à l'échelle zéro.

Les Bogdanoff (ou Bogdavov) reviennent ensuite à la télévision : Projet X 13 sur 13e rue, Rayons X, sur France 2 puis quelques années plus tard, sur la même chaîne, Science X. Ils intègrent plus tard, en 2015, l'équipe des Grosses Têtes de Laurent Ruquier sur RTL et en 2017, ils font quelques séquences dans Touche pas à poste auprès de Cyril Hanouna. Emission dans laquelle ils présentent une chronique scientifique. Avec la star de C8, ils signent aussi un tube Bogda Bogdanov, morceau dans lequel il est notamment question de leur apparence physique. Igor et Grichka Bogdanov avaient un projet de retour à la télévision. Leur émission culte Temps X devait revenir grâce au groupe Canal.

Accusations et polémiques

Les ouvrages scientifiques des frères Bogdanoff avaient suscité des controverses et ils s'étaient attirés les foudres d'une partie de la communauté scientifique, laquelle critiquait la "faible valeur" de leurs travaux. Il faut dire que leur apparence physique n'a pas beaucoup aidé. Ils étaient l'objet de railleries pour leurs visages profondément transformés, qu'ils avaient eux-mêmes qualifiés "d'extraterrestres".

Ils avaient été renvoyés en janvier en correctionnelle pour "escroquerie". Le procès devait avoir lieu les 20, 21 et 27 janvier 2022. Les jumeaux étaient accusés d'avoir escroqué un millionnaire souffrant de troubles bipolaires pour régler leurs déboires financiers.