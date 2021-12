C'est une fin d'année bien triste pour le monde de la télévision et de la science. Grichka Bogdanoff (ou Bogdanov) est mort. L'homme de 72 ans est décédé le 28 décembre 2021 révèle l'AFP. Une information que nous sommes en mesure de confirmer.

On sait, grâce à son agent Damien Nougarede qu'il est parti entouré de l'amour de sa famille et des siens. Grichka Bogdanoff s'est éteint entouré de sa famille et de ses proches, "paisiblement, pour rejoindre ses étoiles". Il est décédé à l'hôpital. D'après Le Monde, Grichka Bogdanoff est mort est mort du Covid-19. La quotidien précise qu'Igor est également hospitalisé et que les deux frères n'étaient pas vaccinés.

C'est le 29 août 1949 que les célèbres jumeaux voient le jour mais on sait très peu de choses sur leur vie, eux qui préféraient laisser planer les doutes et les zones de mystère. Grichka Bogdanoff et Igor sont des passionnés d'aéronautique et de science-fiction. Ils affirment avoir eu leur baccalauréat à l'âge de 14 ans et disent avoir obtenu les diplômes suivants : études approfondies (DEA) en sémiologie et doctorat en physique théorique pour Igor ; diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris (Sciences-Po) et d'un doctorat en mathématiques pour Grichka.

Ils ont sorti leur premier livre en 1976 : Clefs pour la science-fiction. L'accueil est bon et les jumeaux se retrouvent face à Yves Mourousi au journal de 13H. C'est là que leur carrière dans l'audiovisuel commence puisque le présentateur du JT leur propose d'animer, dans son émission Bon appétit, une séquence consacrée aux robots et aux extraterrestres. Puis, ils tiennent une rubrique sur la science-fiction dans l'émission d'Antenne 2, Un sur cinq, animée par Patrice Laffont. En 1979, ils sont à la tête de leur propre émission, Temps X, sur TF1 et ce jusqu'en 1987.

Les succès se succèdent mais Grichka et Igor Bogdanoff décident de finalement se consacrer à un doctorat sur la cosmologie primordiale. Grichka Bogdanoff a rédigé Fluctuations quantiques de la signature de la métrique à l'échelle de Planck. Igor Bogdanoff : État topologique de l'espace-temps à l'échelle zéro.

Les deux frères sont revenus ensuite à la télévision : Projet X 13 sur 13e rue, Rayons X, sur France 2 puis quelques années plus tard, sur la même chaîne, Science X. Mais fasse à certaines critiques qui estiment que le programme n'est pas de qualité, celle-ci est rapidement déprogrammée. Grichka et Igor intègrent ensuite en 2015 l'équipe des Grosses Têtes de Laurent Ruquier sur RTL et en 2017, ils font quelques séquences dans Touche pas à poste auprès de Cyril Hanouna. Emission dans laquelle ils présentent une chronique scientifique. Avec la star de C8, ils signent aussi un tube Bogda Bogdanov, morceau dans lequel il est notamment question de leur apparence physique. Celle-ci a fait beaucoup parler notamment à cause de leur menton. Maladie ou chirurgie, leurs visages déformés ont souvent fait la Une.

Polémique sur leur titre de docteur, accusation d'escroquerie... il y a beaucoup à écrire et à dire sur Grichka Bogdanoff et son frère Igor mais en ce jour funeste, il ne serait pas de bon ton d'évoquer ces dossiers. Grichka Bogdanoff n'était, à ce que l'on sait, pas en couple au moment de sa mort et n'a pas eu d'enfant.