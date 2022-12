Grichka Bogdanoff : Visage déformé, menton enflé... la vérité sur son apparence révélée par un proche

Ce secret, ils l'ont emporté dans leur tombe. Ou presque. Le 28 décembre 2021, Grichka Bogdanov est décédé des suites de la Covid-19. Son frère jumeau, Igor, l'a suivi dans l'au-delà quelques jours plus tard, le 3 janvier 2022. Inséparables à la vie comme à la mort, ces deux-là avaient semé bien des mystères. Dans leurs émissions de vulgarisations scientifiques, certes, mais aussi à la moindre de leurs apparitions. Leurs visages hors du commun, et notamment leurs mentons protubérants, ont été, jusqu'au bout, une véritable énigme.

Ce sont des tech­no­lo­gies avan­cées

Coup de bistouri ? Maladie étrange ? Intervention surnaturelle ? Interrogé à ce propos par le site de Télé Loisirs, Grichka Bogdanov avait donné sa version des faits. "Je le dis de manière solen­nelle : nous n'avons jamais eu recours à la chirurgie esthétique, assurait-il. Nous sommes, Igor et moi, des expé­rimen­ta­teurs. Dans l'ex­pé­ri­men­ta­tion, il y a un certain nombre de petits proto­coles. Ce ne sont pas des ouver­tu­res... Mais ce sont des proto­coles qui sont divers, dont on ne peut pas parler comme ça ! Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en parler ? Parce que ce sont des tech­no­lo­gies avan­cées et qui vont beau­coup plus loin que celles qui ont toujours été utili­sées. C'est vrai ! C'est pour ça que le mystère plane depuis si long­temps"

Ils me l'ont dit...

Un bien joli conte qui a pris fin après le dernier souffle de Grichka Bogdanov. Luc Ferry, ancien ministre de la jeunesse et ami proche des jumeaux, l'avait révélé en évoquant la décision des frères de ne pas se faire vacciner contre la Covid-19. "Étant très sportifs, sans un gramme de graisse, ils croyaient que c'était plus dangereux, expliquait-il au journal Le Parisien. Ils ne tombaient jamais malades. Même leur menton, ce n'est pas une maladie. C'était juste du botox, ils me l'ont dit. Sauf qu'à 72 ans, le système immunitaire n'est plus aussi performant qu'avant. Quelle bêtise, mais quelle bêtise ! Grichka était un personnage hors du monde, singulier, mais tout sauf un méchant..."