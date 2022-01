Mort des frères Bogdanoff : leur ultime projet... avec le pape François (et l'aide d'un milliardaire) !

Igor Bogdanoff est mort lundi 3 janvier 2022, à l'âge de 72 ans, a annoncé son agent. Un décès qui survient six jours seulement après celui de son frère jumeau Grichka. Tous deux avaient été contaminés par la Covid-19 et hospitalisés en urgence. Ils avaient fait le choix de ne pas se faire vacciner, risquant ainsi leur santé... Toujours très actifs, ils avaient divers projets.

Comme le relate le journal Le Parisien, les frères Bogdanoff planchaient notamment sur l'écriture d'un nouveau livre et pas n'importe lequel : la suite de leur best seller intitulé Dieu et la science. Un ouvrage paru en 1991 en collaboration avec Jean Guitton ; ils avaient cependant été accusés de plagiat par l'astrophysicien américain Trinh Xuan Thuan. Ils s'attelaient donc à écrire un tome II et voulaient cette fois travailler avec le pape François ! "Ils voulaient écrire la suite de leur plus gros succès, trente ans après. En racontant la place de Dieu dans la science et la place de la science dans la religion. Pour ça, ils avaient même prévu de faire participer le pape François, qu'ils devaient rencontrer dans les prochains mois", a confié leur agent, Damien Nougarede.

Igor et Grichka Bogdanoff - qui signaient leurs livres sous le nom Bogdanov - prenaient très au sérieux l'écriture de cette suite. "Leur manuscrit était bien avancé. Cela faisait des années qu'ils y travaillaient (...) J'ai moi-même remis un courrier et le premier livre Dieu et la science en italien au pape à Rome, en 2018. Ensuite, il y a eu des lettres échangées avec la nonciature apostolique. La rencontre avec le pape courant 2022 ne m'a été annoncée que par les jumeaux : ils devaient s'y rendre avec Bolloré [le milliardaire décrié Vincent Bolloré, NDLR]", a ajouté leur agent.

Auteurs d'une vingtaine de livres de science-fiction, de vulgarisation scientifique ou encore de philosophie, Igor et Grichka Bogdanoff travaillaient constamment à l'écriture de sujets sur lesquels ils étaient passionnés et qu'importe si leurs travaux étaient remis en question de longue date par la communauté scientifique. Les deux frères, qui avaient travaillé à un doctorat sur la cosmologie primordiale, voulaient aussi faire revivre leur émission Temps X. Malheureusement, le duo aura été victime de la pandémie et de ses conséquences.