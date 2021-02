Le pape François au régime : les médecins le privent de son péché mignon !

On ne s'attendait pas, un jour, à le voir suivre un programme spécial bikini body. Et pourtant. Le pape François va devoir suivre un nouveau régime à la lettre dans l'espoir d'apaiser sa sciatique. Selon les informations du journal The Sun, le souverain pontife est dans l'obligation de revoir son alimentation. Une décision prise après que ses cardinaux ont constaté, le 28 janvier 2021 lors d'une audience, qu'il souffrait le martyre. "Je devrais être debout pour vous parler, mais ma sciatique est très douloureuse, aurait-il expliqué. Alors si cela ne vous dérange pas, et je vous demande pardon, je m'adresserai à vous assis."

Ce qui devait arriver arriva. Le pape François, grand amateur de cuisine italienne, devrait être privé de gâteaux, de pâtes et de pizzas. Il devra privilégier, à partir d'aujourd'hui, les fruits, les légumes, le poisson et le riz. Un comble pour ce fin gourmet qui a étudié dans le domaine de la chimie alimentaire et rêvait, petit, de devenir boucher. Pas sûr, d'ailleurs, qu'il parvienne à suivre ce nouveau rythme. En 2015, l'agence ANSA lui avait conseillé de faire de l'exercice et, déjà, de limiter sa consommation de pâtes - qu'il déguste allègrement une fois par jour. Mais un médecin de l'agence avait constaté que ces conseils n'avaient pas atteint leur objectif, le locataire du Vatican étant particulièrement "indiscipliné".

Le plaisir culinaire, tout comme le plaisir sexuel, est tout simplement divin

"Le plaisir de manger sert à vous maintenir en bonne santé en mangeant, tout comme le plaisir sexuel est fait pour rendre plus beau l'amour et garantir la perpétuation de l'espèce, déclare le pape François dans le livre Terrafutura. Le plaisir culinaire, tout comme le plaisir sexuel, est tout simplement divin." Privé de coquillettes, il pourra sans doute se tourner vers d'autres hobbies. Le 5 octobre dernier, il avait notamment parcouru les réseaux sociaux et liké, "par accident", une photographie du mannequin brésilien Natalia Garriboto en mini-jupe et porte-jarretelles. Mais sans doute l'emportera-t-il au Paradis...