Pape François, amateur de porte-jarretelles ? Il like une bombe sulfureuse sur Instagram

Le 19 mars 2016, le Pape François est devenu le premier Pape inscrit sur Instagram ! Il y partage son actualité avec plus de 7 millions d'abonnés, et like également les contenus d'autres utilisateurs. Ainsi, l'homme d'église a "béni" la photo torride d'un mannequin ultrasexy...

Le Pape François fait le buzz ! Cette semaine, son compte Instagram certifié @franciscus a liké une photo osée publiée le 5 octobre dernier par @nataagataa, le mannequin brésilien Natalia Garriboto.

Sur l'image, la bombe pose face à un casier d'école. Habillée d'un haut court, d'une mini-mini-jupe révélant son postérieur et de porte-jarretelles, Natalia se cambre et adresse à l'objectif de l'appareil photo un regard irrésistible.

Natalia a réalisé l'impensable : faire craquer un des hommes les plus saints de la planète !