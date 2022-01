Morts de Grichka et Igor Bogdanoff : les images exclusives du retour de Temps X dévoilées

Ce lundi 3 janvier 2022, la mauvaise nouvelle est tombée : Igor Bogdanoff est mort de la Covid-19, seulement six jours après le décès de son frère jumeau Grichka. Les jumeaux étaient hospitalisés dans le même hôpital depuis la mi-décembre et avaient tous deux refusé de se faire vacciner. D'après les premières informations, il serait fort probable que les scientifiques soient enterrer ensemble dans les prochains jours.

En attendant, les hommages ne manquent pas à travers les médias et sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu'Igor et Grichka Bogdanoff (ou Bogdanov) étaient de véritables phénomènes dans leur genre. Outre leur apparence physique qui a toujours beaucoup intrigué, ce sont pour leur travaux qu'ils étaient connus, et ce depuis les années 70. En effet, à l'époque, ils ont sorti leur premier livre intitulé Clefs pour la science-fiction. Un ouvrage qui a rencontré un certain succès et leur a ouvert les portes du petit écran où ils ont décroché des rubriques dans des émissions diverses. Ils deviennent par la suite les figures de leur propre show en 1979 : Temps X. L'émission mêlait science, science-fiction et culture populaire et a été diffusée pendant près de dix ans, soit jusqu'en 1987.

Ça devait arriver à l'antenne

Et justement, c'est cette émission que Cyril Hanouna aurait souhaité remettre au goût du jour. L'animateur avait même mis en boîte un pilote. Il a diffusé un extrait de celui-ci ce lundi dans Touche pas à mon poste après avoir salué la mémoire des jumeaux qui étaient ses amis depuis plusieurs années.

Sur les images, on découvre Igor et Grichka habillés de combinaisons futuristes et conduisant un vaisseau spatial, comme à l'époque de Temps X, tout en parlant des vies d'un mathématicien et d'un astronaute révolutionnaires. Une séquence qui a forcément ému Cyril Hanouna, lequel regrette de ne pas avoir eu le temps de terminer le projet. "Ça devait arriver à l'antenne, on avait fait plusieurs pilotes. C'est dramatique, on était fans absolu d'Igor et Grichka qui étaient vraiment des amis", a-t-il déclaré.

Avec les deux frères, l'animateur aura malgré tout passé de bons moments, notamment lorsque ces derniers étaient devenus chroniqueurs dans Touche pas à mon poste. En 2015, ils avaient même tous les trois fait le buzz en sortant le single Bogda Bogdanov accompagné d'un clip complètement déjanté. De bons souvenirs !