Mort d'Igor Bogdanoff : ses filles, émues, partagent de tendres souvenirs

Les frères Bogdanoff sont morts à 72 ans, victimes de la pandémie de coronavirus alors qu'ils avaient fait le choix de ne pas se faire vacciner par mesure de précaution. Igor et Grichka, qui fourmillaient de projets avant de rendre l'âme, formaient un duo inséparable dans la vie comme dans le travail. Seule différence majeure : l'un avait fondé une famille au fil des années mais pas l'autre.

Dans les pages du journal Le Figaro, on peut lire les témoignages émus des enfants d'Igor. Ce dernier était le papa de six enfants : Dimitri (né en 1976), issu de son union avec la comédienne Geneviève Grad, Sasha (32 ans), Anna (30 ans) et Wenceslas (27 ans) de ses amours avec sa femme Ludmillat d'Outremont et, enfin, avec son autre femme, Amélie de Bourbon-Parme (la fille du prince Michel de Bourbon-Parme et de Laure Le Bourgeois), Igor Bogdanoff a eu Alexandre (10 ans) et Constantin (7 ans).

"Mon père allait à Fontainebleau pour grimper ses rochers sans son frère, avec nous, dans un endroit qui le rapprochait de ses racines paysannes", se souvient Sasha, évoquant la vie dans le Gers de son regretté papa, fils d'un peintre russe ayant émigré en Espagne puis en France et d'une aristocrate autrichienne. "Dans la chaleur tombante du crépuscule, loin de l'agitation parisienne, entouré de la nostalgie de son enfance passée dans cette campagne gersoise, c'est là qu'il était vraiment lui", ajoute Anna.

Igor Bogdanoff, titulaire d'un diplôme d'études approfondies (DEA) en sémiologie et d'un doctorat en physique théorique, aimait la science par dessus tout mais prenait donc grand plaisir à se mettre au vert, et à savourer sa vie de famille. Interrogé par Ici Paris, il avait évoqué sa paternité, assez peu connue du grand public et il reconnaissait au passage ne pas consacrer assez de temps à sa relation avec son fils aîné. "Je le vois peu, mais je l'aime beaucoup. Il me ressemble, de même qu'à son petit frère Alexandre. Je suis très proche des trois grands et des petits", disait-il cependant.