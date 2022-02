Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay unis et complices pour une rencontre spéciale

Ces derniers mois, Jean-Pierre Pernaut a malheureusement fait beaucoup parler de lui à cause de son état de santé. Fin novembre 2021, il a été révélé que l'ancien présentateur du JT de 13h de TF1 était touché par un cancer du poumon, trois ans après en avoir vaincu un de la prostate. Mais pour sa prochaine apparition télévisée en tant qu'invité, c'est d'un tout autre sujet qu'dont il va parler. Accompagné de son épouse Nathalie Marquay, l'homme de 71 ans a été reçu par Bernard Montiel, pour un inédit d'Animaux Stars.

C'est un autre numéro à ne pas louper. Après avoir discuté avec Guy Savoy et Richard Orlinski, le présentateur de 64 ans a reçu un couple emblématique du PAF : Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay. On connait l'amour de l'animateur pour les régions françaises. Un terroir qu'il mettait en avant quand il présentait le journal télévisé et dont il parle avec passion dans son magazine Au coeur des régions.

Mais certains téléspectateurs ignoraient peut-être qu'il avait une passion pour les animaux et pourtant ! Il les aime et va en parler avec son épouse Nathalie Marquay et Bernard Montiel. Les parents de Lou (née en 2002) et Tom (né en 2003) devraient notamment évoquer leurs deux chiens, des Bergers Allemands. Ils feront aussi une rencontre très spéciale. Un jeune homme viendra sur le plateau avec un reptile. Pas de quoi effrayer Miss France 1987 et son cher et tendre semble-t-il.

Ce passage a dû changer les idées de Jean-Pierre Pernaut qui se battait déjà contre la maladie au moment du tournage, le 23 novembre 2021. Rappelons qu'au printemps dernier, on lui a diagnostiqué un cancer du poumon. Il a été opéré dans le plus grand secret, sous une fausse identité, en septembre. On lui a enlevé un lobe du poumon à droite. Mais, alors qu'il pensait être guéri, il a ensuite appris que le deuxième poumon était touché. Une nouvelle opération étant trop risquée, il a subi des radiothérapies. Pour l'heure, il n'a pas précisé si cela a été concluant. Mais un autre détail a inquiété son épouse. Quatre mini-AVC qu'il a faits ce mois-ci. "C'est quand même bizarre parce qu'on ne trouve pas, on fait tous les examens possible sur Jean-Pierre pour savoir d'où viennent ces mini-AVC", avait regretté la belle brune, sur le plateau de TPMP, le 24 janvier 2022.