Richard Orlinski décontracté face à Bernard Montiel, son ami de toujours

Après une belle discussion avec le célèbre chef Guy Savoy, Bernard Montiel n'aurait pu mieux débuter l'année 2022. Samedi 8 janvier, dans son émission Animaux stars, diffusée sur la chaîne Animaux TV, l'animateur reçoit Richard Orlinski sur son plateau.

Pour l'occasion, l'artiste n'est pas venu seul. En effet, il est accompagné d'un superbe chien. Enfin côté look, Richard Orlkinski reste fidèle à lui-même. Face à un Bernard Montiel chic en costume, il s'affiche décontracté. Le charmant brun porte un pull à capuche noir, un jean gris foncé et une paire de baskets blanches. De quoi être à l'aise pour raconter son amour pour les bêtes au chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8).

Les animaux, Richard Orlinski connaît bien. Les siens, il les vend ! En effet, l'artiste français, mondialement connu, vend des oeuvres d'art... à l'effigie d'animaux. Parmi ses sculptures origami très pop-culture, les personnalités s'arrachent les gorilles, chiens, crocodiles, lions ou encore panthères. "En fait, ce qui me plaît, c'est que mes sculptures puissent plaire aux enfants en premier. Les enfants c'est le public le moins corrompu qui existe, ils sont cash. Je recherche une lecture immédiate de l'oeuvre et quelle procure une émotion immédiate. Il ne faut pas se prendre la tête pour comprendre une oeuvre", avait-il déclaré en 2017 au site Actu.fr à propos de son art. Et de répondre aux critiques de la profession : "Si je ne suis pas admis dans le grand milieu de l'art, ce n'est pas grave. Si sur 100 personnes il y en a cinq qui n'adhèrent pas à mon travail, ce n'est pas grave. Je préfère plaire au plus grand nombre plutôt que de travailler pour une élite." Et toc !

Bernard Montiel lui-même est un fan du travail de son invité. En août dernier, lorsqu'il a ouvert les portes de sa superbe maison au Pyla-sur-Mer à nos confrères du magazine Gala, un crocodile blanc signé Richard Orlinski trônait dans son jardin. Plus encore, à l'été 2018, au cours de l'inauguration d'une galerie portant son nom à Saint-Tropez, l'amoureux d'Elisa Bachir Bey a pu compter sur le soutien de plusieurs personnalités. Parmi elles, son fidèle ami Bernard Montiel était au rendez-vous. En bref, entre les deux hommes, c'est une amitié qui dure !