Animaux Stars : Guy Savoy face à Bernard Montiel pour une émission qui a du chien

C'est un beau cadeau de Noël qu'offre Animaux TV. Ce samedi 25 décembre 2021, les téléspectateurs auront le plaisir de découvrir un nouveau numéro d'Animaux Stars. Pour l'occasion, une nouvelle personnalité a été conviée par Bernard Montiel.

Le 24 novembre dernier, le présentateur de 64 ans a retrouvé le plateau de son émission sur Animaux TV afin d'enregistrer une émission inédite. Après Marlène Schiappa, c'est au tour d'un grand chef étoilé, qui peut se targuer d'être la meilleure table du monde, d'être cuisiné par celui qui officie également dans Touche pas à mon poste. Il a eu le plaisir et l'honneur de recevoir Guy Savoy. Ainsi, le public découvre que l'homme qui a son restaurant à la Monnaie de Paris n'est pas simplement passionné par la cuisine. Il aime aussi les animaux et le prouve en ayant accepté cette invitation.

Classe tout de noir vêtu, à l'instar de Bernard Montiel, Guy Savoy a répondu aux questions de l'animateur. Et il a aussi eu le plaisir de recevoir une belle visite. Comme vous pouvez le voir dans notre diaporama, l'homme de 68 ans a un petit chien noir et blanc dans les bras. Un compagnon à quatre pattes qu'il regardait tendrement, tout en le caressant.

Nul doute que sa compagne Sonia Mabrouk partage comme lui son amour pour les animaux. Tous deux forment un couple très discret depuis trois ans. Rares sont les fois où ils s'expriment sur le sujet mais, quand ils le font, ils ne tarissent pas d'éloges à leur sujet. "J'aime les gens comme lui, qui ont une cohérence intérieure, une solidité à toute épreuve", a confié la journaliste de 43 ans pour qui "ça a été une évidence" à Paris Match début 2020. Et son cher et tendre de poursuivre : "Sonia est belle et talentueuse, elle avance à grandes enjambées dans sa vie professionnelle. C'est une femme de caractère mais aussi d'une grande douceur. Elle adore la gastronomie - pour moi, le contraire aurait évidemment été inconcevable." C'est en 2013 que tous deux se sont croisés sur un plateau de télévision pour la première fois, à l'occasion d'une interview sur la chaîne Public Sénat à propos d'un menu de Noël. Depuis, ils ne se sont plus quittés.

L'émission Animaux Stars avec Guy Savoy est à retrouver ce samedi 25 décembre 2021, à partir de 17h30, sur Animaux TV.